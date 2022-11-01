حمایت از نویسندگان کودک و نوجوان قدمی به سوی رشد جامعه

محمد برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تورم و گرانی کاغذ در حوزه چاپ و نشر تاثیر زیادی گذاشته است چون وقتی قیمت بالا می رود تعداد چاپ کتاب ها کمتر و قیمت کتاب ها بالا می رود و به این صورت تعداد خوانندگان از طرف دیگر پایین می آید.

وی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی کتاب از سبد فرهنگی خانواده ها کمرنگ یا کلاً حذف شده است افزود: با توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی که تاکید کرده اند متولیان فرهنگی تلاش کنند کتاب را به سبد فرهنگی مردم اضافه کنند باید به این امر توجه شود.

مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان بیان کرد: متولیان فرهنگی با حمایت از ناشران حوزه کودک و نوجوان در موضوعاتی همچون خانواده، دفاع مقدس، رفتار اجتماعی و حوزه علوم انسانی می توانند در جامعه تاثیر گذار باشند.

برخوردار ادامه داد: با اقدامات مدبرانه، برنامه ریزی های بلند مدت و تدابیر خاص باید سعی کنیم از این قشر حمایت شود.

وی متذکرشد: با حمایت از حوزه کودک ونوجوان در کنار دفاع مقدس و موضوعاتی که می تواند مسیری مشخص برای این قشر ایجاد کنند می توانیم به کودکان و نوجوانان کمک بسیار زیادی داشته باشیم تا در آینده فرد موثری در جامعه باشند اما تاکنون در این زمینه رشد بسیار کمی را شاهد بوده ایم.

برخوردار با تاکید بر اینکه نویسندگان و پیشکسوتان درحوزه کودک و نوجوان کمتر وارد شده اند خاطرنشان کرد: شاید این خود به دلیل حمایت نشدن از این نویسندگان بوده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: با کمک گرفتن از آموزش و پرورش، مدارس و ارگان هایی که با جامعه هدف یعنی کودکان و نوجوان در رابطه هستند می توان راه را برای حضور نویسندگان کودک و نوجوان مهیا کرد تا با رغبت و اشتیاق بیشتر وارد این حیطه شوند.

برخوردار گفت: در حوزه کودک و نوجوان متاسفانه مشکلاتی وجود دارد که می توان با حمایت مسئولین و متولیانی که با کودکان و نوجوانان مرتبط هستند این موانع را برطرف کرد.

وی ادامه داد: متولیان فرهنگی باید به صورت یکسان و مساوی و به دور از نگرش های خاص از همه نویسندگان استان همدان حمایت کنند تا بتوانیم در حوزه چاپ و نشر قدمهای مؤثر توجهی برداریم.

برخوردار در ادامه یادآورشد: بزرگترین و بهترین تشکیلات یک جامعه کودکان، نوجوانان و جوانان هستند و در این زمینه اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس با شناسایی نویسندگانی که در این حوزه کار می کنند سعی دارد با برگزاری کارگاهای متعدد با هدف افزایش، دانش و غنا بخشی در حوزه کودک و نوجوان بتوانند با مضامین و محتوای مناسب با توجه به فراخور کودکان جامعه امروزی که با فضای مجازی در ارتباط هستند آنها را با مضامین ایثار و شهادت آشنا و تولیداتی در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرده اند فرهنگ ایثار و شهادت از گنجینه های ما هستند افزود: ایثار و شهادت الگوی مناسبی برای کودکان و نوجوانان خواهند بود چون سرشار از مضامنین حماسی، افتخار آفرینی و فداکاریهای جوانان قبل ما بوده اند و الگویی مناسب برای نسل جدید خواهند بود.

برخوردار گفت: سال گذشته و سال جاری کلاسها، دوره های و کارگاه های تخصصی با موضوع کودک و نوجوان در دستور کار اداره کل حفظ آثار قرار داده شد که دراین زمینه از اساتید استانی، کشوری، ملی و بین المللی این حوزه استفاده شده است و آخرین کلاس در این حوزه با حضور نویسنده فرانسوی خانم کلر ژوبرت که تاکنون ۱۳۰ عنوان کتاب نوشته است برگزار شده است.

وی بیان کرد: در دستور کار اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس است که با موضوع طنز دفاع مقدس، کودکان و نوجوانان تولید محتوا داشته باشد.

مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان در پایان با بیان اینکه برنامه دیگری با موضوع اشعار دفاع مقدس، حماسی و مضامین شعر در حوزه کودک و نوجوان در نظر خواهیم داشت افزود: این برنامه شامل نشست ها، چاپ، نشر و کارگاه ها خواهد بود تا به این وسیله بتوانیم اقدامات موثری را در این زمینه انجام دهیم، همچنین یازدهمین کنگره شعر دفاع مقدس در استان همدان در حال برگزاری و تا تاریخ ۲۰ آبان ماه تمدید شده است.