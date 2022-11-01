محمد هادی رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه صنایع دریایی استان بوشهر با حضور دستگاه‌های مربوطه مباحث مربوط به استقرار صنایع شناور سازی و تأسیسات مرتبط انجام و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که داشتیم مربوطه به مصوبه سال گذشته سفر رئیس جمهور به استان بوشهر یعنی ارائه تسهیلات به میزان ۷۵۰ میلیون دلار به صنایع دریایی استان بوشهر در مدت سه سال بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه هر سال ۲۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود.

وی رونق صنایع کشتی‌سازی در استان بوشهر را یکی از اولویت‌های مهم عنوان کرد و ادامه داد: این تسهیلات در زمینه ساخت و جایگزینی شناورها نیز اثرگذار خواهد بود.

رستمیان از رفع مشکلات و چالش‌های پرداخت این تسهیلات خبر داد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد با رفع این مشکلات شاهد رفع این موانع و پرداخت تسهیلات مربوطه باشیم.