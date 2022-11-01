به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن صفدری اظهار داشت: بیماران تالاسمی برای تداوم حیات نیازمند اهدای خون مردم نوع دوست استان سیستان و بلوچستان هستند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص سیستان و بلوچستان از جمله بالاترین آمار بیماران تالاسمی کشور و همچنین آمار بالای تصادفات جاده‌ای، شمار بیماران زنان و زایمان و بیماران هموفیلی و دیالیزی و مراکز درمانی مصرف خون و فرآورده‌های آن در استان بالاست.

سرپرست سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این استان بالاترین آمار تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده، ادامه داد: هم‌اینک مهمترین چالش سازمان انتقال خون استان نبود تعداد کافی اهدا کننده برای تهیه خون و فرآورده‌های خونی سالم و کافی برای نیازمندان به خون است.

وی تصریح کرد: پیشگیری و مشاوره‌های قبل از ازدواج مهمترین موضوع در زمینه جلوگیری از تالاسمی است زیرا هم اینک درصد زیادی از اهدای خون سیستان و بلوچستان صرف این بیماران می‌شود.

صفدری با تاکید بر اینکه بیماران مبتلا به تالاسمی و یا سرطان مرتباً به خون احتیاج دارند، اظهار داشت: به دلیل نیاز این بیماران از مردم و شهروندان درخواست داریم که به‌صورت مستمر و مداوم به پایگاه‌های تعیین‌شده به‌منظور اهدای خون مراجعه کنند.