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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۳۱

امام جمعه اردکان:

خیابان‌ها و امکانات اردکان شایسته عنوان ثروتمندترین شهر کشور نیست

خیابان‌ها و امکانات اردکان شایسته عنوان ثروتمندترین شهر کشور نیست

یزد- امام جمعه اردکان گفت: خیابان ها، امکانات درمانی و ورزشی اردکان شایسته عنوان ثروتمندترین شهر کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل شاکر صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اردکان با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن اظهار داشت: مدیران صنایع و معادن بزرگ از مناطق مختلف شهر و بلکه شهرستان اردکان بازدیدی داشته باشند تا به صورت مستقیم مشکلات مختلف را ببینند.

وی بیان کرد: از شما می‌خواهیم که به خیابان‌های شهر و بیمارستان بروید و زیر ساخت‌های اردکان که گفته می‌شود ثروتمندترین شهر ایران است را ببینید که آیا این وضعیت شایسته مردم این شهر است؟

شاکر عنوان کرد: با توجه به شرایط اضطراری اردکان، در کنار طرح‌های بزرگ لازم است اقدامات فوری و کوتاه مدت جهت کاهش این مشکلات انجام شود.

ضرورت افزایش دانش بین مردم و مدیران اردکان

فرماندار اردکان نیز در این نشست به برخی مشکلات شهرستان و آسیب‌های وارد شده به مردم این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: با قانونمندی و افزایش دانش در بین مردم و مدیران می‌توان از بسیاری از معضلات رهایی پیدا کرد.

حسین سبزواری، ارتقا فرهنگ و دانش را در این مقطع زمانی الزامی دانست.

گفتنی است، در حال حاضر ۲۵۰ واحد صنعتی و ۱۸۵ واحد معدنی در اردکان فعال است.

مرکز شهرستان ۱۰۵ هزار نفری اردکان در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد و این شهرستان از لحاظ مواد معدنی از مناطق‌های غنی استان یزد است، هم اکنون یزد علاوه بر ۱۰ معدن بزرگ ملی، حدود ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک دارد که در این واحدها بیش از ۱۲ هزار نفر مشغول کار هستند.

کد مطلب 5621669

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