به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل شاکر صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اردکان با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن اظهار داشت: مدیران صنایع و معادن بزرگ از مناطق مختلف شهر و بلکه شهرستان اردکان بازدیدی داشته باشند تا به صورت مستقیم مشکلات مختلف را ببینند.

وی بیان کرد: از شما می‌خواهیم که به خیابان‌های شهر و بیمارستان بروید و زیر ساخت‌های اردکان که گفته می‌شود ثروتمندترین شهر ایران است را ببینید که آیا این وضعیت شایسته مردم این شهر است؟

شاکر عنوان کرد: با توجه به شرایط اضطراری اردکان، در کنار طرح‌های بزرگ لازم است اقدامات فوری و کوتاه مدت جهت کاهش این مشکلات انجام شود.

ضرورت افزایش دانش بین مردم و مدیران اردکان

فرماندار اردکان نیز در این نشست به برخی مشکلات شهرستان و آسیب‌های وارد شده به مردم این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: با قانونمندی و افزایش دانش در بین مردم و مدیران می‌توان از بسیاری از معضلات رهایی پیدا کرد.

حسین سبزواری، ارتقا فرهنگ و دانش را در این مقطع زمانی الزامی دانست.

گفتنی است، در حال حاضر ۲۵۰ واحد صنعتی و ۱۸۵ واحد معدنی در اردکان فعال است.

مرکز شهرستان ۱۰۵ هزار نفری اردکان در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد و این شهرستان از لحاظ مواد معدنی از مناطق‌های غنی استان یزد است، هم اکنون یزد علاوه بر ۱۰ معدن بزرگ ملی، حدود ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک دارد که در این واحدها بیش از ۱۲ هزار نفر مشغول کار هستند.