تکذیب کشته شدن یک دانش آموز دختر در شهرستان ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان پیرو ادعای دروغین رسانه‌های ضد انقلاب مبنی بر کشته شدن یک دانش آموز در مدرسه‌ای با نام پروین اعتصامی با صدور بیانیه‌ای به این خبر کذب واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: در راستای جنگ شناختی ترکیبی و پروژه دروغین کشته سازی رسانه‌های معاند، یکی از کانال‌های معاند، کشته شدن یکی از دانش آموزان دختر با مشخصات «پارمیس همنوا» در دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

آموزش و پرورش ایرانشهر تاکید کرده است: این ادعا از اساس کذب بوده است و در کل حوزه آموزش و پرورش ایرانشهر دانش آموزی با این مشخصات وجود نداشته و هیچ دانش‌آموزی هم در شهرستان کشته نشده است.

مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز در گفت و با مرکز رسانه قوه قضائیه در رابطه با انتشار خبر کشته شدن یک دانش آموز به نام پارمیس همنوا در شهرستان ایرانشهر گفت: انتشار خبر کشته شدن دانش آموزی به نام پارمیس همنوا در شهرستان ایرانشهر کذب است و صحت ندارد. هیچ دانش آموزی در شهرستان ایرانشهر کشته و یا حتی برای تحقیقات احضار نشده است.