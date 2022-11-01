کلاهبرداران اسکیمری توسط پلیس فتای کرمانشاه دستگیر شدند

علی عباس کسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باند کلاهبرداری حرفه‌ای که از طریق کپی کردن اطلاعات کارت شهروندان اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کردند توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: پس از مراجعه ۳۰ نفر از همشهریان کرمانشاهی به پلیس فتا مبنی بر سرقت اطلاعات و کلاهبرداری از حساب‌های شخصی، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: اعضای این باند با اجاره کردن ماشین در پوشش دستفروش اقدام به کپی کردن اطلاعات کارت‌های بانکی کرده و سپس اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کردند.

کسانی بیان کرد: با بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا اعضای این باند که در خارج استان کرمانشاه حضور داشتند پس از شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این باند از ۴۵ نفر دیگر در سایر استان‌ها نیز کلاهبرداری کرده بودند، خاطر نشان کرد: در مجموع اعضای این باند نسبت به کلاهبرداری از ۷۵ نفر اقدام کرده بودند و ارزش کلی این کلاهبرداری هفت میلیارد ریال بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تاکید کرد: همشهریان در هنگام خرید از در اختیار قرار دادن کارت بانکی و یا رمز کارت خود به فروشندگان خودداری کنند و یا پس از در اختیار گذاشتن رمز کارت نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.