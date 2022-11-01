  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۹

رئیس پلیس فتای کرمانشاه:

کلاهبرداران اسکیمری توسط پلیس فتای کرمانشاه دستگیر شدند

کلاهبرداران اسکیمری توسط پلیس فتای کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه- رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه با اشاره به کلاهبرداری هفت میلیارد ریالی در کرمانشاه، گفت: اعضای باند کلاهبرداری اسکیمری توسط پلیس فتای کرمانشاه دستگیر شدند.

علی عباس کسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باند کلاهبرداری حرفه‌ای که از طریق کپی کردن اطلاعات کارت شهروندان اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کردند توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: پس از مراجعه ۳۰ نفر از همشهریان کرمانشاهی به پلیس فتا مبنی بر سرقت اطلاعات و کلاهبرداری از حساب‌های شخصی، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: اعضای این باند با اجاره کردن ماشین در پوشش دستفروش اقدام به کپی کردن اطلاعات کارت‌های بانکی کرده و سپس اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کردند.

کسانی بیان کرد: با بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا اعضای این باند که در خارج استان کرمانشاه حضور داشتند پس از شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این باند از ۴۵ نفر دیگر در سایر استان‌ها نیز کلاهبرداری کرده بودند، خاطر نشان کرد: در مجموع اعضای این باند نسبت به کلاهبرداری از ۷۵ نفر اقدام کرده بودند و ارزش کلی این کلاهبرداری هفت میلیارد ریال بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تاکید کرد: همشهریان در هنگام خرید از در اختیار قرار دادن کارت بانکی و یا رمز کارت خود به فروشندگان خودداری کنند و یا پس از در اختیار گذاشتن رمز کارت نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

کد مطلب 5621696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها