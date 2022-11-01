زنگ استکبارستیزی صبح چهارشنبه در مدارس استان تهران نواخته می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از نواخته شدن زنگ استکبارستیزی صبح روز چهارشنبه ۱۱ آبان در مدارس سراسر استان تهران خبر داد و افزود: هماهنگی برای پوشش خبری مراسم ۱۳ آبان استان تهران در رسانه‌های خارجی و داخلی انجام شده است.

وی گفت: در مراسم ۱۳ آبان تهران تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان نیز قبل از سخنران اصلی مراسم به ایراد مواضع خود پرداخته و سپس قطعنامه قرائت می‌شود و پس از سخنرانی حرکت به سوی دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز جمعه آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز با حضور خانواده معظم شهدا و دانش آموزان منتخب و دیدار با خانواده معظم شهدای دانش آموز در استان تهران نیز در برنامه‌های ۱۳ آبان گنجانده شده است.

وی همچنین از انتشار تصویر شهدای دانش آموز به همراه بخشی از وصیت نامه شهدا و اجرای سرود همگانی دانش آموزی به مناسبت ۱۳ آبان خبر داد.