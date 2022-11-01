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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۷

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

۳۰۹ نفر امسال براثر تصادفات جاده ای مازندران فوت کردند

۳۰۹ نفر امسال براثر تصادفات جاده ای مازندران فوت کردند

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه نخست امسال ۳۰۹ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی از افزایش هشت درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، ۲۳۹ نفر از تلفات تصادفات شش ماهه نخست امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل داده است.

وی گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی به در ساری با ۴۱، آمل با ۴۰ و بابل با ۲۹ فوتی و کمترین آن شهرستان‌های گلوگاه و رامسر هر کدام با شش فوتی ثبت شده است.

وی با عنوان اینکه بیشترین کشته‌ها در محور درون شهری برجای مانده است، افزود: از ۱۹۱ کشته تصادفات چهار ماهه، ۱۳۶ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (کاهش ۱۳ درصدی) و ۵۵ نفر در حوادث درون شهری، (افزایش ۱۰ درصدی) گزارش شده است.

عباسی تصریح کرد: هفت هزار ۳۹ نفر در شش ماهه نخست امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5621725

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