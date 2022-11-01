برگزاری رزمایش «جهادگران فاطمی ۲» در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح سه شنبه در نشست قرارگاه محرومیت زدایی استان سمنان به میزبانی استانداری، درباره برنامه‌های محرومیت زدایی سال جاری، بیان کرد: ۲۸ آبان ماه امسال رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در سراسر کشور برگزار خواهد شد که این برنامه در استان سمنان به میزبانی شهرستان دامغان و به مدت ۱۰ روز به طول خواهد انجامید.‌

وی افزود: گروه‌های جهادی، نرم افزار خاص انقلاب اسلامی است و یکی از آثار مثبت و سازنده آن فرهنگ سازی و کادر سازی در عرصه میدان و عمل است.‌

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به تجربیات خوب محرومیت زدایی و خدمت رسانی از سوی بسیج، گفت: رزمایش «بهار خدمت» با حضور ۵۶۰ گروه جهادی و مشارکت چهار هزار و ۵۰۰ نفر به مدت ۱۶ روز در نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد و در این رزمایش خدمات مختلف عمرانی، فرهنگی و.... به انجام رسید.

دامغان همچنین گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۱ نیز اردیبهشت امسال با حضور ۶۵۰ گروه جهادی و برگزاری یک هزار و ۳۲۰ اردوی جهادی همراه با تنوع خدماتی فراوان برگزار شد، ابراز کرد: خوشبختانه به برکت این اردوها، امید افزایی در مناطق محروم را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در سیل پل دختر در استان لرستان، بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی توسط گروه‌های جهادی استان ساخته و ۲۵۰ واحد نیز آوار برداری شد، تاکید کرد: بسیجیان در محرومیت زدایی پیشگام هستند.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه جلسات قرارگاه محرومیت زدایی، یکی از مؤثرترین و کاربردی‌ترین جلسات استان سمنان است، ابراز کرد: تمامی اقدامات مدیران و تلاش‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی موجب امنیت اجتماعی و آرامش مردم استان است.