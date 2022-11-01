فعالیت هزار و ۱۰۰ نفر صلح یار در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، سومین جلسه کارگروه استانی ویژه صلح و سازش در پرونده‌های قتل عمد، در دفتر معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان برگزار شد.

بهادر اسدی معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در این جلسه بر اهتمام جدی صلح یاران در راستای اخذ رضایت از اولیا دم تأکید کرد و گفت: معاونت توسعه حل اختلاف استان کردستان در راستای تأکیدات قرآن کریم و انبیاءالهی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، اقدامات مؤثری انجام داده و این اقدامات با جدیت ادامه دارد.

وی از آزادی ۳ نفر از محکومین به قصاص در پرونده‌های قتل عمد در استان به همت صلح یاران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۲ نفر محکوم قطعی به قصاص نفس در استان وجود دارد که امیدواریم با تلاش‌ها، اهتمام جدی و مسئولیت پذیری صلح یاران و با تأکید بر اولویت نوبت اجرای حکم این پرونده‌ها در جهت اخذ رضایت از اولیاءدم نتایج مطلوبی به دست بیاوریم.

اسدی از فعالیت هزار و ۱۰۰ نفر صلح یار فعال در استان در پرونده‌های مختلف خبر داد و گفت: صلح یاران از حمایت‌های لازم دادگستری برخوردار هستند و ضروری است تا افراد سرشناس در این حوزه با استفاده از نفوذ خود در میان مردم از این ظرفیت معنوی در جهت صلح و سازش بهره گیرند.

معاون توسعه حل اختلاف کردستان بر لزوم انعکاس خبری و رسانه‌ای اقدامات و تلاش‌های مؤثر صلح یاران در رسانه‌های جمعی و صداوسیما تأکید کرد و گفت: ارتقای روحیه گذشت و برادری میان مردم نهادینه شدن اخلاق و معنویت را در جامعه به دنبال دارد.

در ادامه این جلسه نمایندگان صلح یاران استان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و مشکلات خود در راستای ترویج صلح و سازش در جامعه پرداختند و مصوباتی به تصویب رسید.