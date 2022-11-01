۲۱ سری جهیزیه بین نوعروسان شهر مود توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمد پور صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱ سری جهیزیه بین نوعروسان تحت پوشش شهر مود توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) مود با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال‌های قبل کمک برای ازدواج و تهیه جهیزیه نوعروسان تحت پوشش را جزو برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است، اظهار کرد: ارزش جهیزیه اهدا شده در این طرح پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

محمدپور گفت: در این طرح در هر سری جهیزیه، پنج قلم اساسی شامل یخچال، تلویزیون، لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی به نوعروسان تحت پوشش اهدا شد.

رئیس کمیته امداد امام (ره) مود افزود: در دین مبین اسلام محبوب‌ترین کارها نزد خداوند ازدواج است و کمیته امداد در راستای وظیفه ذاتی خود هر ساله تمامی تلاش خود را برای تأمین جهیزیه این نوعروسان تحت پوشش به کار خواهد گرفت.

به گفته محمد پور، سال گذشته هم ۳۸ سری جهیزیه به ارزش شش میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال بین نوعروسان توزیع شده است.

وی افزود: از یک هزار و ۴۱۰ خانوار تحت حمایت امداد در بخش مود، یک هزار و ۶۶ مددجو به صورت دائم مستمری دریافت می‌کنند و بقیه از خدمات تک خدمتی و چند خدمتی، کمک هزینه فرهنگی و خدمات اشتغال استفاده می‌کنند.