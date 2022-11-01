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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹

در مجموعه سعدآباد انجام شد؛

استقبال رسمی رئیس‌جمهور از نخست وزیر ارمنستان

استقبال رسمی رئیس‌جمهور از نخست وزیر ارمنستان

رئیس‌جمهور صبح امروز به صورت رسمی از نخست وزیر ارمنستان در مجموعه سعدآباد استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد به شکل رسمی از آقای «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان استقبال کرد.

در مراسم رسمی استقبال ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس سران دو کشور از یگان تشریفات حاضر سان دیدند.

رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان همچنین مقامات عالی همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

سران دو کشور علاوه بر دیدار و گفتگو با یکدیگر، نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه را نیز برگزار کرده و پس از حضور در مراسم امضای یک سند همکاری مشترک در زمینه انرژی، در نشستی مطبوعاتی نتایج رایزنی‌های خود را تشریح خواهند کرد.

کد مطلب 5621812
هادی رضایی

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