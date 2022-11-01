به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد به شکل رسمی از آقای «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان استقبال کرد.

در مراسم رسمی استقبال ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس سران دو کشور از یگان تشریفات حاضر سان دیدند.

رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان همچنین مقامات عالی همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

سران دو کشور علاوه بر دیدار و گفتگو با یکدیگر، نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه را نیز برگزار کرده و پس از حضور در مراسم امضای یک سند همکاری مشترک در زمینه انرژی، در نشستی مطبوعاتی نتایج رایزنی‌های خود را تشریح خواهند کرد.