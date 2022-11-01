  1. استانها
  2. همدان
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

معاون فرماندار همدان خواستار شد؛

آمادگی دستگاه‌ها برای تغییرات فصلی آب و هوایی

آمادگی دستگاه‌ها برای تغییرات فصلی آب و هوایی

همدان-معاون امور عمرانی فرماندار گفت: دستگاه‌ها برای تغییرات فصلی آب و هوایی احتمالی آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زمانی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان همدان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ذیربط جهت تغییرات فصلی آب و هوایی و مواجهه با پیامدهای احتمالی آماده باشند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ذیربط آمادگی و برنامه ریزی لازم را جهت تغییرات آب و هوایی فصل پاییز و زمستان معمول نمایند.

معاون امور عمرانی فرماندار همدان افزود: طبق پیش بینی هواشناسی علیرغم خشکسالی هایی که مواجه هستیم این احتمال وجود دارد که از نیمه آبان ماه بارش‌ها افزایش یافته و به وضعیت نرمال نزدیک شود.

زمانی در خصوص فعالیت کمیته‌های زیرمجموعه این ستاد بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های خدماتی چون شهرداری و هلال احمر تاکید کرد.

کد مطلب 5621819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها