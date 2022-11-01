به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زمانی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان همدان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ذیربط جهت تغییرات فصلی آب و هوایی و مواجهه با پیامدهای احتمالی آماده باشند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ذیربط آمادگی و برنامه ریزی لازم را جهت تغییرات آب و هوایی فصل پاییز و زمستان معمول نمایند.

معاون امور عمرانی فرماندار همدان افزود: طبق پیش بینی هواشناسی علیرغم خشکسالی هایی که مواجه هستیم این احتمال وجود دارد که از نیمه آبان ماه بارش‌ها افزایش یافته و به وضعیت نرمال نزدیک شود.

زمانی در خصوص فعالیت کمیته‌های زیرمجموعه این ستاد بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های خدماتی چون شهرداری و هلال احمر تاکید کرد.