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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۹

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

۴۷ هزار واحد سرم در استان همدان توزیع شد

۴۷ هزار واحد سرم در استان همدان توزیع شد

همدان- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان از توزیع ۴۷ هزار واحد سرم در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله رستمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رایزنی‌های متعددی با سازمان غذا و داروی کشور صورت گرفته که بیش از سهمیه استان، سرم و برخی از این اقلام به دانشگاه اختصاص داده شود، گفت: کمبود دارو با توزیع در داروخانه‌های مجاور مراکز درمانی مدیریت شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت پاسخگویی سامانه ۱۹۰ که از ۸ صبح تا ساعت ۱۴ بود به ساعت ۲۰ هر روز افزایش یافته است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان از توزیع ۴۷ هزار واحد سرم در استان خبر داد و گفت: هیچ احتکار جدی و واقعی توسط داروخانه‌ها یا شرکت‌های دارویی نداشته‌ایم و نظارت بر داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی با قوت در جریان است

کد مطلب 5621822

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