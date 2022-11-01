۴۷ هزار واحد سرم در استان همدان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله رستمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رایزنی‌های متعددی با سازمان غذا و داروی کشور صورت گرفته که بیش از سهمیه استان، سرم و برخی از این اقلام به دانشگاه اختصاص داده شود، گفت: کمبود دارو با توزیع در داروخانه‌های مجاور مراکز درمانی مدیریت شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت پاسخگویی سامانه ۱۹۰ که از ۸ صبح تا ساعت ۱۴ بود به ساعت ۲۰ هر روز افزایش یافته است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان از توزیع ۴۷ هزار واحد سرم در استان خبر داد و گفت: هیچ احتکار جدی و واقعی توسط داروخانه‌ها یا شرکت‌های دارویی نداشته‌ایم و نظارت بر داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی با قوت در جریان است