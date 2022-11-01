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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۹

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان همدان:

نمایشگاه کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آبان در همدان برگزار می شود

نمایشگاه کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آبان در همدان برگزار می شود

همدان_مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان همدان گفت: نمایشگاه کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

محمد بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون ۱۰ نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی همدان برگزار شده است، افزود: افتتاح سایت جدید نمایشگاه بین المللی استان همدان یک کار ارزشمند است و می‌تواند نوعی پوست اندازی برای جهش صنعت نمایشگاهی در همدان به وجود آورد.

وی با بیان اینکه فضای نمایشگاه فضایی استاندارد است و این مزیت نمایشگاه بین المللی همدان است، مطرح کرد: نواقصی در سایت نمایشگاه وجود دارد، در سایت نمایشگاه قبلی محل استقرار تاکسی و اتوبوس وجود نداشت و اکنون که شرایط و مکان تغییر کرده این نیاز بسیار احساس می‌شود.

بداغی با بیان اینکه رویکرد نمایشگاهی به سمت حرکت برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی است افزود: این کار می‌تواند به صنعت نمایشگاهی، توزیع و توسعه اقتصادی، توزیع و توسعه تولید کنندگان، صاحبان صنعت و صنوف مختلف، رشد بهتری را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه هر ساله نمایشگاه پاییزه برگزار می‌شود اما امسال به دلیل مخالفت اتاق اصناف و سازمان صمت برگزار نشد، اظهار کرد: اصناف معتقدند بازاریان در طول سال منتظر بازار پاییزه هستند و برگزاری نمایشگاه باعث رکود و کسادی بازار خواهد شد و به این دلیل نمایشگاه پاییزه امسال در همدان برگزار نشد.

بداغی در ادامه با اشاره به اینکه وقتی نمایشگاه تخصصی برگزار می‌شود افرادی متخصص میل به بازدید و حضور خواهند داشت، بیان کرد: درباره تاکسی و اتوبوس برای مسیر رفت و آمد نمایشگاه بین المللی جلسات و مکاتباتی انجام شده و قول‌های در این زمینه داده شده است که در این مکان ایستگاه اتوبوس زده شود.

وی ادامه داد: در محوطه نمایشگاه با توجه به استانداردها دو برج نور پیش بینی شده که یکی فعال و دیگری برای نمایشگاه اسباب بازی و کودک که به زودی برگزار می‌شود فعال خواهد شد.

کد مطلب 5621828

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خوب بود

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