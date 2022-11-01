اتمام آبرسانی در ۲۴ قشلاق تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم طهماس‌پور ظهر سه‌شنبه در جلسه اعضای شورای اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی عشایر در حوزه تأمین آب شرب بود که ما تصمیم گرفتیم در یک برنامه میان مدت آب شرب ساکنان ۱۴۸ قشلاق عشایری را تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: در گام نخست آبرسانی به ساکنان ۹۵ قشلاق با تأمین اعتبار ۱۴۶ میلیارد تومانی و اجرای خط انتقال ۱۵۱ کیلومتری در حال انجام است که به سرعت این پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: در این راستا ۱۹ پمپاژ، ۴۱ منبع و مخزن آب به ظرفیت چهار هزار و ۸۵۰ متر مکعب تأمین شده و در قالب ۶ حلقه چاه تأمین آب برای پنج هزار و پنج خانوار روستایی را در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار دادیم.

طهماس‌پور به تکمیل پروژه آبرسانی آجشمه و پایاب آن با هدف آبرسانی به ۲۳۴ قشلاق تا منطقه خروسلو خبر داد و افزود: این آبرسانی با ظرفیت ۱۵۰ لیتر در ثانیه انجام می‌شود تا بعد از گذشت سال‌های طولانی عشایر منطقه مشکل تأمین آب در فصول مختلف نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آب و فاضلاب باید نسبت به ارتقای تصفیه‌خانه اقدام کند تا ما بتوانیم در بحث تأمین مخزن و پمپاژ و نگهداری منابع آب به عشایر خدمت‌رسانی کنیم.

طهماس‌پور اضافه کرد: در ۲۴ قشلاق طرح آبرسانی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید که شامل مناطق عشایری اصلاندوز، انگوت و شهرستان گرمی است که ساکنان این قشلاقات از آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

وی بیان کرد: یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر جاده بین مزرعه در مناطق روستایی و عشایری وجود دارد که ما تسطیح یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر را آغاز کردیم و با تلاش پیمانکاران سعی بر بهسازی و مرمت این راه‌ها است.

طهماس‌پور بزرگترین خدمت نظام اسلامی را به جامعه عشایری اجرای پروژه پایاب سد خداآفرین با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این رقم منهای خطوط انتقال و طرح‌های آب منطقه‌ای است که هم اکنون چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی به کشت محصولات اختصاص یافته است.

وی مهمترین مشکل عشایر را در حال حاضر تأمین نشدن نهاده‌های دامی اعلام کرد و گفت: ما سه هزار تن سهمیه باقیمانده از اردیبهشت ماه را در حال توزیع داریم ولی با اصلاح قیمت‌ها عشایر دامدار به معنای واقعی با مشکل تأمین نهاده‌ها روبه‌رو هستند.

طهماس‌پور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: به هیچ وجه در این حوزه یارانه اختصاص پیدا نمی‌کند و عمده عشایر نسبت به فروش دام به ویژه دام مورد اقدام می‌کنند که این خود زنگ خطر نابودی دام عشایری را به صدا درآورده است.

وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای واقعی در این حوزه به عشایر لطمه وارد کرده و حرکت تولیدی آنها را زمین‌گیر کرده در حالی که باید منابع حمایتی برای تأمین نهاده‌ها در نظر گرفته شود.

طهماس‌پور افزود: سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان منابع در بین عشایر به صورت تسهیلات توزیع شد و امسال تاکنون این رقم هشت میلیارد تومان بوده ولی سعی می‌کنیم از محل تبصره ۱۶ و ۱۸، ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود چهار و پنج درصد با بازپرداخت پنج ساله برای عشایر پرداخت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد عشایر با ترک شغل دامداری وارد مشاغل دیگر شده و یا مناطق عشایری را به سمت حاشیه شهرها ترک کردند.

طهماس‌پور وضعیت نابسامان دام عشایری را نگران‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: اگر درست برنامه‌ریزی نکنیم سال به سال از آمار دام عشایر کاسته خواهد شد.

وی از استقرار ۱۱ اکیپ پایش آمار و اطلاعات خانوارهای عشایری، کمبودها و نواقص آنها خبر داد و اضافه کرد: عمده عشایر زندگی کوچ‌نشینی را رها کرده و در حال ترک جبهه تولید هستند چرا که به نظر می‌رسد از این محل برای آنها منابع درآمدی حاصل نمی‌شود.

طهماس‌پور به مشکلات بهداشتی، آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق عشایری، راه‌ها و محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: خط قرمز ما در مناطق عشایری تأمین منابع آب است که با استفاده از تانکرهای سیار آبرسانی، آب مورد نیاز روستاییان و عشایر را تأمین می‌کنیم.

وی بیان کرد: ۱۲۰ هزار متر مکعب آب در سال‌جاری تأمین و از طریق تانکرها توزیع شده و این کار همچنان ادامه دارد.

طهماس‌پور در مورد تأمین آرد عشایر و ضرورت پرداخت یارانه آرد به ساکنان مناطق عشایری افزود: از شهریورماه توزیع آرد عشایر با محوریت فرمانداری‌ها انجام می‌شود و به تدریج شاهد حذف یارانه آرد عشایر هستیم.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل تصریح کرد: این خود مشکلاتی را به وجود آورده و به معنای واقعی باید مدیریت توزیع آرد با دوراندیشی اجازه ندهند تا دامنه مشکلات عشایر در تهیه آرد و تولید دام به سایر بخش‌ها نیز سرایت پیدا کند.