موج جدید بارندگی در خراسان شمالی آغاز شد

علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود موج بارشی به خراسان شمالی اظهار داشت: با ورود توده‌های هوای سرد به استان خراسان شمالی از ساعات ابتدایی امروز بارش‌های پراکنده در اقصی نقاط استان آغاز شد.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی افزود: این بارندگی‌ها طی ساعات آینده نقاط مختلف استان را در بر می‌گیرد.

وی با هشدار نسبت به بروز وقوع آب‌گرفتگی‌های احتمالی گفت: کشاورزان، رانندگان و دامداران نسبت به پیش بینی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث را داشته باشند.

لغزندگی جاده‌های استان در پی بارندگی‌ها

سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع بارش باران در جاده‌های خراسان شمالی گفت: لغزندگی در جاده‌های استان به خصوص در گردنه‌های امین الله حدفاصل جاده بجنورد به آشخانه و نیز گردنه اسدلی در حدفاصل جاده بجنورد به اسفراین بیشترین بارش‌ها مشاهده می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی ضمن بیان توصیه‌های ایمنی به رانندگان گفت: احتیاط لازم در راستای جلوگیری از وقوع حوادث جاده‌ای از سوی رانندگان مدنظر باشد.

گفتنی است بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از امروز سه شنبه بر میزان و گستردگی سامانه ناپایدار بارشی افزوده می‌شود و این شرایط جوی تا روز جمعه تداوم دارد.