ضرورت ارتقای اثرگذاری تعالیم دینی در دانشگاه و مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح سه شنبه در نشست سیاسی، بصیرتی در سالن اجتماعات حوزه علمیه اردبیل با اشاره به اهمیت بصیرت و روشنگری در بین جوانان و نوجوانان در کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه در مباحث تربیتی باید بیش از پیش فعال باشد.

وی به حضور مستمر روحانیون در مدارس و دانشگاه اشاره کرد و گفت: علارغم اینکه با اعزام روحانیون و مبلغین به مدارس و دانشگاه ها اقدامات مناسبی در خصوص ارائه مباحث دینی و تربیتی برای نسل جوان صورت گرفته اما اثرگذاری بالایی نداشته و لازم است در راستای تقویت بنیه اعتقادی دانش آموزان و دانشجویان برنامه های نوین تبلیغی و فرهنگی ارائه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه حوادث اخیر در دانشگاه ها ریشه در فقر فرهنگی دارد، افزود: در سال های گذشته مدام تأکید کردیم که متأسفانه فرهنگ در این کشور فراموش شده و به سیاست و اقتصاد اهمیت داده می‌شود، ولی آن چیزی که به حد کافی به آن پرداخته نشده فرهنگ است.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: حس هویت باید در نسل جوان تقویت شود تا منافع ملی را تشخیص دهند و حتی در مواقعی که اعتراضات بحقی هم دارد، کاری نکند که خارجی‌ها برضد کشور از آن بهره‌برداری کنند که این امر با تبیین صحیح و ارائه واقعیت ها و تقویت تعالیم دینی در بین این نسل آینده ساز محقق می شود.

وی فضای مجازی و مشغولیت بیش از حد پدران و مادران به رسانه را مهم ترین دلیل غفلت آنان از تربیت صحیح فرزندان عنوان کرد و گفت: در عصر کنونی بلحاظ درگیری بیشتر خانواده ها با تلفن همراه و فضای مجازی، تمایل فرزندان بیشتر به سمت بازی های رایانه ای بوده و همانند بازی ها، گذاشتن از همه چیز برای آنان سهل شده که اکنون مشاهده می شود از ارزش ها و تقدسات به راحتی عبور می کنند و باعث بروز آسیب ها می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تقدس زدایی را مهم ترین حربه دشمن در ایجاد ناآرامی در جامعه عنوان کرد و گفت: اولین هجمه دشمن تقدس زدایی از قرآن، پرچم، رهبر جامعه اسلامی، استاد، زن، حیا، عفت و ارزش های دینی است که در این میان، باید به قدری بصیرت و بینش جوانان را ارتقا دهیم که جایی برای ورود افکار منفی و تبلیغات سوء دشمن وجود نداشته باشد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده جوانان را نسلی مطالبه گر عنوان کرد و گفت: حوزه علمیه باید برای تقویت بنیان دینی نسل جوان بیش از پیش فعالانه وارد صحنه شود و با نسل مطالبه گر، ارتباط موثر برقرار کند چرا که اگر تعامل در وقت مناسب صورت نگیرد بحران و مشکلات متعددی پیش می آورد.

وی بر رسالت مهم نخبگان جامعه در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و گفت: در جامعه کنونی باید همگان در خصوص اهمیت انقلاب اسلامی صحبت کنند و تبیین کنند و حقیقت را مشخص کرده و جوانان را از فتنه دشمنان نجات دهند که در این میان نخبگان و اساتید حوزه، دانشگاه و مدارس باید به رسالت خود در حوزه تبیین به درستی عمل کنند.