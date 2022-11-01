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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت ارتقای اثرگذاری تعالیم دینی در دانشگاه و مدارس

ضرورت ارتقای اثرگذاری تعالیم دینی در دانشگاه و مدارس

اردبیل - مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با تاکید بر حضور موثر روحانیون در مراکز آموزشی گفت: تعالیم تربیتی دانشگاه ها و مدارس باید با هدف تقویت بنیه اعتقادی جوانان، اثرگذاری بالایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح سه شنبه در نشست سیاسی، بصیرتی در سالن اجتماعات حوزه علمیه اردبیل با اشاره به اهمیت بصیرت و روشنگری در بین جوانان و نوجوانان در کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه در مباحث تربیتی باید بیش از پیش فعال باشد.

وی به حضور مستمر روحانیون در مدارس و دانشگاه اشاره کرد و گفت: علارغم اینکه با اعزام روحانیون و مبلغین به مدارس و دانشگاه ها اقدامات مناسبی در خصوص ارائه مباحث دینی و تربیتی برای نسل جوان صورت گرفته اما اثرگذاری بالایی نداشته و لازم است در راستای تقویت بنیه اعتقادی دانش آموزان و دانشجویان برنامه های نوین تبلیغی و فرهنگی ارائه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه حوادث اخیر در دانشگاه ها ریشه در فقر فرهنگی دارد، افزود: در سال های گذشته مدام تأکید کردیم که متأسفانه فرهنگ در این کشور فراموش شده و به سیاست و اقتصاد اهمیت داده می‌شود، ولی آن چیزی که به حد کافی به آن پرداخته نشده فرهنگ است.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: حس هویت باید در نسل جوان تقویت شود تا منافع ملی را تشخیص دهند و حتی در مواقعی که اعتراضات بحقی هم دارد، کاری نکند که خارجی‌ها برضد کشور از آن بهره‌برداری کنند که این امر با تبیین صحیح و ارائه واقعیت ها و تقویت تعالیم دینی در بین این نسل آینده ساز محقق می شود.

ضرورت ارتقای اثرگذاری تعالیم دینی در دانشگاه و مدارس

وی فضای مجازی و مشغولیت بیش از حد پدران و مادران به رسانه را مهم ترین دلیل غفلت آنان از تربیت صحیح فرزندان عنوان کرد و گفت: در عصر کنونی بلحاظ درگیری بیشتر خانواده ها با تلفن همراه و فضای مجازی، تمایل فرزندان بیشتر به سمت بازی های رایانه ای بوده و همانند بازی ها، گذاشتن از همه چیز برای آنان سهل شده که اکنون مشاهده می شود از ارزش ها و تقدسات به راحتی عبور می کنند و باعث بروز آسیب ها می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تقدس زدایی را مهم ترین حربه دشمن در ایجاد ناآرامی در جامعه عنوان کرد و گفت: اولین هجمه دشمن تقدس زدایی از قرآن، پرچم، رهبر جامعه اسلامی، استاد، زن، حیا، عفت و ارزش های دینی است که در این میان، باید به قدری بصیرت و بینش جوانان را ارتقا دهیم که جایی برای ورود افکار منفی و تبلیغات سوء دشمن وجود نداشته باشد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده جوانان را نسلی مطالبه گر عنوان کرد و گفت: حوزه علمیه باید برای تقویت بنیان دینی نسل جوان بیش از پیش فعالانه وارد صحنه شود و با نسل مطالبه گر، ارتباط موثر برقرار کند چرا که اگر تعامل در وقت مناسب صورت نگیرد بحران و مشکلات متعددی پیش می آورد.

وی بر رسالت مهم نخبگان جامعه در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و گفت: در جامعه کنونی باید همگان در خصوص اهمیت انقلاب اسلامی صحبت کنند و تبیین کنند و حقیقت را مشخص کرده و جوانان را از فتنه دشمنان نجات دهند که در این میان نخبگان و اساتید حوزه، دانشگاه و مدارس باید به رسالت خود در حوزه تبیین به درستی عمل کنند.

کد مطلب 5621838

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