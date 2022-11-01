به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح سه شنبه در نشست کرسی آزاد اندیشی که در دبیرستان دخترانه اشراق برگزار شد اظهار داشت: دشمنان وقتی فهمیدند از طریق جنگ نمی‌توانند کاری کنند به حوزه فرهنگی ورود کردند و تلاش دارند فرهنگ بی بند باری وارد جامعه کنند.

فرماندار دشتی افزود: دشمن از راه‌های مختلفی همچون تحریم، ترور و جنگ وارد عمل شدند ولی خوشبختانه در همه آنها سخت خوردند.

بحرانی با تاکید بر اینکه دانش آموزان تاریخ هشت سال دفاع مقدس را مطالعه کنند، ادامه داد: دشمن در جنگ نرم ورود کرده و وارد منازل شده است.

وی ادامه داد: فتنه اخیر که توسط دشمنان از قبل طراحی شده بود تلاش داشتند ذهن جوانان ما را منحرف کنند و به اهداف خود برسند.

بحرانی با اشاره به اینکه دشمن با ایران قوی مشکل دارند، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در اوج اقتدار هستیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: این نظام دارای دو بال شهادت و ولایت است و دشمن تلاش دارد این دو بال از ما بگیرد.

وی گفت: باید پشت سر رهبری حرکت کنیم و نگاهمان به دهان رهبر باشد.

بحرانی افزود: مردم با نظام هستند و دوستدار نظام و انقلاب هستند و هر وقت احساس کردند نظام در خطر است وارد میدان می‌شوند.

در این نشست تعدادی از دانش آموزان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی؛ آموزشی؛ سیاسی و فرهنگی پرداختند.