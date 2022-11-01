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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

فرماندار دشتی:

کرسی‌های آزاد اندیشی در مدارس دشتی برگزار می‌شود

کرسی‌های آزاد اندیشی در مدارس دشتی برگزار می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در راستای جهاد تبیین کرسی‌های آزاد اندیشی در مدارس دشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح سه شنبه در نشست کرسی آزاد اندیشی که در دبیرستان دخترانه اشراق برگزار شد اظهار داشت: دشمنان وقتی فهمیدند از طریق جنگ نمی‌توانند کاری کنند به حوزه فرهنگی ورود کردند و تلاش دارند فرهنگ بی بند باری وارد جامعه کنند.

فرماندار دشتی افزود: دشمن از راه‌های مختلفی همچون تحریم، ترور و جنگ وارد عمل شدند ولی خوشبختانه در همه آنها سخت خوردند.

کرسی‌های آزاد اندیش در مدارس دشتی برگزار می‌شود

بحرانی با تاکید بر اینکه دانش آموزان تاریخ هشت سال دفاع مقدس را مطالعه کنند، ادامه داد: دشمن در جنگ نرم ورود کرده و وارد منازل شده است.

وی ادامه داد: فتنه اخیر که توسط دشمنان از قبل طراحی شده بود تلاش داشتند ذهن جوانان ما را منحرف کنند و به اهداف خود برسند.

بحرانی با اشاره به اینکه دشمن با ایران قوی مشکل دارند، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در اوج اقتدار هستیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: این نظام دارای دو بال شهادت و ولایت است و دشمن تلاش دارد این دو بال از ما بگیرد.

وی گفت: باید پشت سر رهبری حرکت کنیم و نگاهمان به دهان رهبر باشد.

بحرانی افزود: مردم با نظام هستند و دوستدار نظام و انقلاب هستند و هر وقت احساس کردند نظام در خطر است وارد میدان می‌شوند.

در این نشست تعدادی از دانش آموزان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی؛ آموزشی؛ سیاسی و فرهنگی پرداختند.

کد مطلب 5621842

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