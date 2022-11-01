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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

برنامه‌های عفاف و حجاب برای تمامی افراد جامعه تهیه و تدوین شود

برنامه‌های عفاف و حجاب برای تمامی افراد جامعه تهیه و تدوین شود

شهرکرد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه‌های عفاف و حجاب در این استان برای تمامی افراد جامعه تهیه، تدوین و اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسین‌میرزایی صبح سه‌شنبه در کارگروه عفاف و حجاب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حساس کردن خانواده‌ها نسبت به مسئله عفاف و حجاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی باید در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گیرد.

وی انجام اقدامات فرهنگی مستمر و مؤثر در حوزه عفاف و حجاب را ضروری دانست و افزود: برنامه‌های این حوزه مختص به دستگاه‌های اجرایی و کارمندان نشود.

حسین‌میرزایی به نقش مؤثر و تأثیرگذار برنامه‌های فرهنگی در مدرسه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این راستا باید تمامی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری برنامه‌های بصیرتی و آگاهی‌سازی در حوزه فرهنگی با آموزش و پرورش استان همکاری کنند.

وی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نظارت مستمر و جدی بر روند تهیه و توزیع محصولات عفاف و حجاب استان را در دستور کار خود قرار دهد.

حسین‌میرزایی تأکید کرد: گسترش توزیع پوشاک اسلامی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری مورد توجه ویژه و جدی مغازه‌داران و فعالان زیرمجموعه اتحادیه پوشاک در استان باشد.

کد مطلب 5621845

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