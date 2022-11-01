به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسین‌میرزایی صبح سه‌شنبه در کارگروه عفاف و حجاب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حساس کردن خانواده‌ها نسبت به مسئله عفاف و حجاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی باید در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گیرد.

وی انجام اقدامات فرهنگی مستمر و مؤثر در حوزه عفاف و حجاب را ضروری دانست و افزود: برنامه‌های این حوزه مختص به دستگاه‌های اجرایی و کارمندان نشود.

حسین‌میرزایی به نقش مؤثر و تأثیرگذار برنامه‌های فرهنگی در مدرسه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این راستا باید تمامی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری برنامه‌های بصیرتی و آگاهی‌سازی در حوزه فرهنگی با آموزش و پرورش استان همکاری کنند.

وی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نظارت مستمر و جدی بر روند تهیه و توزیع محصولات عفاف و حجاب استان را در دستور کار خود قرار دهد.

حسین‌میرزایی تأکید کرد: گسترش توزیع پوشاک اسلامی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری مورد توجه ویژه و جدی مغازه‌داران و فعالان زیرمجموعه اتحادیه پوشاک در استان باشد.