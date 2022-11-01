کلانتری ۱۴ شاهرود افتتاح شد/ تحقق مطالبه ۷ ساله مردم

به گزارش خبرنگار مهر، کلانتری ۱۴ شاهرود واقع در شهر رویان بعد از هفت سال بلاتکلیفی بالاخره صبح روز سه شنبه با حضور فرمانده انتظامی استان سمنان مورد بهره برداری قرار گرفت این کلانتری با زیربنای ۷۰۰ متر مربع از امروز به مناطقی از جنوب شهرستان شاهرود خدمت رسانی خواهد کرد.

سرهنگ علی کریمی فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود در این مراسم با بیان اینکه روند ساخت کلانتری رویان هفت سال به طول انجامید تا در نهایت از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری اعتبار خوبی برای آن گذاشته شد، گفت: امروز شاهد تکمیل و افتتاح این طرح بعد از پیگیری‌های فرماندهی انتظامی استان سمنان و شهرستان شاهرود هستیم.

کریمی با بیان اینکه کلانتری ۱۴ شاهرود با وسعت دو هزار و ۲۵۰ متر و زیربنای ۷۰۰ متر با وسعت حوزه شهری و روستایی بالغ بر ۲۰ هزار کیلومتر و جمعیت ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش خود خواهد داشت، بیان کرد: ایجاد پاسگاه در زمره مطالبه مردم شهر رویان و روستاهای تابعه بود که امروز شاهد محقق شدن آن هستیم.

وی با بیان اینکه امنیت یکی از نیازهای اصلی امروز جامعه است می‌بایست از امروز این مقوله مهم در منطقه رویان تقویت شود، تاکید کرد: کلانتری ۱۴ با کادری خوب و مجربی که در نظر گرفته شده به حول قوه الهی از امروز کار خود را با قدرت آغاز و به خصوص در برخورد با جرایم مواد مخدر، کسانی که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، سارقان و… بدون مماشات عمل خواهد کرد.

به گزارش مهر، رویان از توابع شهرستان شاهرود و بخش مرکزی است که روستاهای متعددی را در منطقه خود می‌بیند. سرقت به خصوص کابل برق، خانه باغ‌ها و محصولات کشاورزی و دامداری در کنار مواد مخدر بزرگترین معضل این منطقه است. خواسته مهم مردم رویان از پلیس، امنیت و برخورد با سارقان محسوب می‌شود.