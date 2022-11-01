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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۱

تحقق بیش از ۸ هزار شغل از ابتدای سال جاری در سیستان

تحقق بیش از ۸ هزار شغل از ابتدای سال جاری در سیستان

زاهدان- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه تعداد ۸۴۸۲ شغل جدید در منطقه سیستان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: موضوع بسته اشتغال سیستان به دلیل اهمیت محور اصلی قرارگاه غدیر قرار گرفته به طوری که کارگروه‌های تخصصی ذیل این قرارگاه تشکیل شده است.

وی افزود: برای تدوین بسته اشتغال منطقه سیستان تمرکز ویژه داشته و داریم و رویکرد اصلی در این حوزه ایجاد مشاغل خرد و خانگی است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بسته پیشنهادی اشتغال ۵ شهرستان منطقه سیستان در ابتدا در قالب ۱۳ رسته شغلی تعریف که ۷ رسته دیگر نیز به این تعداد افزوده شد.

خیابانی از تحقق بیش از ۸ هزار شغل از ابتدای سال جاری در سیستان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط سخت حاکم بر منطقه و ضرورت حمایت از مشاغل، بسته اشتغال سیستان نیاز به اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض دارد.

کد مطلب 5621856

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