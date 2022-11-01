ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی امروز در افتتاحیه ششمین دوره نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فراورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران که در محل مصلی تهران برگزار شد گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نسبت به تمام مناطق دنیا با فراوانی گونه‌های گیاهی مواجه است و از میان ۸ هزار گونه گیاهی در ایران، ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی هستند.

وی افزود: از این تعداد ۱۸۰۰ گونه نیز مختص اقلیم ایران است.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این میزان گونه گیاهی در کشور ظرفیت ملی ما در این حوزه به شمار می‌رود، گفت: ما در حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و طب مکمل اسناد با ارزشی داریم به طوری که سندی مرتبط با گیاهان دارویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه این سند ظرفیت بزرگی برای حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و فرآورده‌های طبیعی به وجود آورده است، عنوان کرد: ظرفیت‌هایی که در این سند دیده شده گردش ۳ میلیارد دلاری در این حوزه است که بسیار امید بخش است.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این میزان گردش مالی فرصت طلایی را برای جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند، ادامه داد: در صورتی که مواردی چون پالایش گیاهان دارویی و متابولیت‌های ثانویه را به این فرصت‌ها اضافه کنیم می‌توانیم به گردش ۱۵ میلیارد دلاری در سال در حوزه گیاهان دارویی امیدوار باشیم.

دهقانی با تاکید بر ضرورت حمایت نهادهایی همچون وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی برای توسعه گیاهان دارویی گفت: با توسعه سلامتکده ها، دانشکده‌های طب سنتی و مکمل می‌توانیم امید داشته باشیم که در آینده این حوزه توسعه یابد.

سرپرست معاونت علمی و فناوری افزود: طب مکمل به دلیل عدم توجه تاریخی صد ساله نیاز به حمایت بیشتر دارد و می‌توانیم فرصت‌هایی در حوزه گیاهان دارویی ایجاد کنیم اما در این میان می‌توانیم ارزش افزوده زیادی را با توسعه بازارهای جانبی آن متصور شویم.

وی گفت: یکی از گیاهانی که می‌تواند امیدبخش در حوزه گیاهان دارویی باشد نمونه گیاه باریجه است که خاستگاه آن در کشور ما بوده و صمغ آن کیلویی ۳۰ دلار صادر می‌شود اما با ارزش افزوده هزار میلیارد دلاری به ایران باز می‌گردد.

دهقانی با اشاره به نقش معاونت علمی در حوزه گیاهان دارویی گفت: این معاونت به عنوان دستگاه هماهنگ کننده به منظور توسعه فناوری گیاهان دارویی، فراورده طبیعی، اسانس، عطر، مواد آرایشی و بهداشتی، طب سنتی، ستاد توسعه گیاهان دارویی راه اندازی شده است.