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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۴۶

مدیرکل راه آهن شرق خبر داد؛

توسعه زیر ساخت‌های راه آهن طبس/آغاز عملیات احداث سایبان قطار

توسعه زیر ساخت‌های راه آهن طبس/آغاز عملیات احداث سایبان قطار

بیرجند- مدیرکل راه آهن شرق گفت: عملیات پوشش سقف سازه فضایی شامل سایبان قطار در ایستگاه راه آهن طبس را آغاز کرده ایم که این پروژه تا دوماه دیگر به اتمام خواهد رسید.

علی حکامی قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما تجهیز ایستگاه راه آهن طبس از نظر زیر ساختی و فراهم کردن شرایط رفاهی برای مسافران است.

مدیرکل راه آهن شرق کشور بیان کرد: در این راستا عملیات پوشش سقف سازه فضایی، سایبان قطار، ایستگاه راه آهن طبس را آغاز کرده‌ایم که این پروژه تا دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.

حکامی قاسمی ادامه داد: سازه فضایی ایستگاه راه آهن طبس دو قوسی است و به عنوان نمادی از ایستگاه راه آهن طبس خواهد بود.

وی بیان کرد: طول این سازه ۲۰۵، عرض آن ۲۹ متر، مساحت آن پنج هزار و ۹۴۵ متر مربع در سطح افق، شش هزار و ۵۰۰ متر مربع در سطح قوسی و ارتفاع آن ۱۰ تا ۱۴ متغیر در زیر سازه است.

مدیرکل راه آهن شرق کشور با اشاره به اینکه ارزش روز این سازه فضایی ۱۵۰ میلیارد ریال است، گفت: این پروژه سال‌ها به دلایل مختلف متوقف بود که با پیگیری و رایزنی‌های زیاد با ستاد و تعیین پیمانکار به مرحله اجرا درآمد.

حکامی افزود: با توجه به دمای هوای بالا در طبس مخصوصاً تابستان وجود این سایبان در آسایش سالن‌های قطار مسافربری مبدأ طبس در روزهای گرم سال اثر مطلوبی در رضایتمندی مسافران و همشهریان دارد.

کد مطلب 5621910

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