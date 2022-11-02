خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان این روزها حس و حال عجیبی دارد از یک سو مردم، متأثر از رویدادهای اخیر، با خانواده داغ‌دیدگان حوادث به خصوص عملیات تروریستی شاه‌ چراغ همراه هستند و از سوی دیگر خواستار برخورد با اخلال گران نظام و امنیت.

این روزها در هشت شهرستان استان سمنان مراسم مختلفی در حال برگزاری است از مراسم ختم آرمان علی وردی که زمانی در آرادان مبلغ اعزامی بود تا مراسم ویژه شهدای حادثه تروریستی شیراز؛ از مراسم شهید دوست محمدی، بسیجی شاهرودی که در مشهد شهید شد تا آئین گرامی داشت یاد شهید عباسی که در سراوان و در عملیات تروریستی شهید شد.

استان سمنان تکیه عزاداری است

کمتر مسجد و تکیه‌ای است که این روزها حال و هوای همگرایی حول محور محکومیت حوادث اخیر را نداشته باشد حوادثی که از آشوب‌ها و فتنه‌ها آغاز شد و آن زمان که معاندان و دشمنان این کشور و ملت، فضا را برای جولان باز دیدند، خون بی‌گناهان را ریختند چرا که می‌دانند حریف نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی نمی‌شوند.

در این بین اظهارنظرها هم فراوان است. فضای مجازی این روزها صحنه هشتگ های آرمان علی وردی و آرتین و شاهچراغ است از سوی دیگر مردم استان سمنان پروفایل هایشان را به شکل پرچم‌های ایران، شهدای شاهچراغی و حوادث تروریستی اخیر همچنین اغتشاشات در آورده‌اند تا به نوعی از معاندان اجیر شده، جدا باشند. مردمی که خیلی زود خطشان را از اغتشاش گران جدا کردند.

مردم استان سمنان پیشگام هستند

حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: مردم استان همواره پیشگام هستند همانطور که در ۸۸ گروهی از شاهرود کفن‌پوشان به تهران رفتند و در صف نمازجمعه قرار گرفتند تا نشان دهند که این مردم پشتیبان ولایت و نظام هستند.

قندهاری با بیان اینکه این بار هم مردم استان سمنان خیلی زودتر از دیگر نقاط، همان پنجشنبه بعد از حادثه تروریستی شاهچراغ نخستین مراسم را در دامغان برگزار کردند و ضمن محکومیت این نوع حوادث، همراهی خود را با خانواده جان باختگان اعلام داشتند، بیان کرد: روز جمعه هفته گذشته استان سمنان صحنه خروش ملت انقلابی استان سمنان علیه معاندان بود و شاهد بودیم که بعد از نمازجمعه در تمام نقاط استان راهپیمایی اعتراضی برگزار شد.

وی با بیان اینکه مردم حتی در روستاهای استان سمنان هم به میدان آمدند و شعارهای ضد استکباری سر دادند، افزود: مراسم ویژه شهدای شاهچراغ در این هفته نیز ادامه داشت، در استان سمنان همچنین مراسم مختلفی برای شهید طلبه آرمان علی وردی نیز برگزار شد.

آرمان مدتی در آرادان کار تبلیغی می‌کرد

امام جمعه آرادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شهادت آرمان علی وردی طلبه‌ای که در این شهرستان مدتی کار تبلیغی می‌کرد و اصالتی از شهرستان دامغان دارد، گفت: مدعیان این روزها سکوت کرده‌اند در صورتی که ملت بصیر ایران اسلامی در میدان هستند تا هوشیاری خودشان را نشان دهند.

حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا با بیان اینکه بسیاری از نیروهای متدین و انقلابی ما امروز ناراحت هستند که چرا تا این اندازه مدارا در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی ما صبوری می‌کنند اما آن چیزی که دشمنان و معاندان باید بدانند این است که این صبوری‌ها هم حد و اندازه‌ای دارد.

یادبود طلبه شهید آرمان علی وردی

در مهدی شهر مراسم ویژه ای برای گرامی داشت یاد شهدای اخیر برگزار شد. حجت الاسلام ماشالله معمار زاده رئیس تبلیغات اسلامی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراسم ختم شهدای حادثه شاهچراغ در مهدی شهر با سخنرانی امام جمعه این شهر در مسجد امام حسن (ع) پامنار با حضور گسترده مردم برگزار شد تا مردم متدین این شهرستان نشان دهند که همواره بر عهدی که با نظام و انقلاب و امام راحل (ره) و رهبرشان بسته‌اند، هستند و خواهند بود.

معمار زاده از برگزاری مراسم ختم برای طلبه شهید آرمان علی وردی در شهمیرزاد هم خبر داد و گفت: این مراسم روز پنجشنبه با حضور مردم و جمعی از طلاب و روحانیان شهرستان مهدی شهر برگزار خواهد شد و میزبانی آن را امامزاده قاسم (ع) برعهده خواهد داشت.

«مماشات بس» این پیام دانشجویان سمنانی است

دانشجویان دانشگاه سمنان نیز در این هفته به میدان آمدند و فریاد مرگ بر فتنه گر سر دادند و با پرچم‌های ایران اسلامی یکبار دیگر این نکته را به یادآوردند که امروز دشمنان ایران قوی را هدف قرار داده‌اند یکی از این دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: کسانی که در خیابان‌ها هستند باید بدانند که خون شهدای شاهچراغ به گردن آنان است چرا که اگر این عدم امنیت را ایجاد نمی‌کردند نیروهای امنیتی ما تمرکزشان برهم نمی‌خورد و چنین رویدادی رخ نمی‌داد.

امیر علی رضویان با بیان اینکه اغتشاش گران امنیت و نظام اسلامی را هدف گرفته‌اند و این دقیقاً همان چیزی است که دشمنان ما می‌خواهند، گفت: این کسانی که در خیابان اغتشاش می‌کنند به این موضوع فکر نمی‌کنند که چطور می‌شود هدف شأن با هدف دشمنان این کشور یکی باشد؟ آیا همین موضوع نشان نمی‌دهد، راهی که می‌روند به تباهی است؟

دیگر دانشجوی معترض هم با بیان اینکه مماشات کافی است، ابراز می‌کند: امروز دانشجویان آمده‌اند تا بگویند که باید با همه برهم زنندگان اغتشاشات برخورد کرد امروز مماشات کافی است دیگر نباید صبر کرد و باید به میدان رفت و با همه برهم زنندگان امنیت که بدخواه این مردم هستند برخورد جدی داشت.

مهران اسماعیلی با بیان اینکه کسی که طلبه‌ای را آنطور فجیع به شهادت می‌رساند، انسان نیست، ابراز کرد: این کارهای داعش وار از تحمل مردم ایران اسلامی خارج است و می‌خواهیم به این روند پایان داده شود.

آموزش دیده‌ها وسط میدان هستند

نحوه شهادت شهید علی وردی نکته‌ای است که بسیاری از مردم و موثران استان سمنان بر آن تاکید دارند. یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دست زدن به چنین جنایت‌هایی قطعاً از عهده کسانی بر می‌آید که عناد با ملت ایران اسلامی دارند، ابراز کرد: این دست جنایت‌ها مطمئناً کار افراد حرفه‌ای و آموزش دیده است که چندین و چند بار دیگر انسان‌هایی را کشته‌اند وگرنه آدم عادی چنین کاری را نمی‌تواند صورت دهد.

محمد حسن شریفیان گفت: مردم مطالبه دارند و درست است که اگر گوش شنوایی برای بیان مطالبات نباشد، مردم تجمعات را بهترین راه مطالبه گری می‌دانند اما باید در نظر داشت اگر کسی با یک قانون مشکل دارد یا اصلاً معتقد است که ایراد اساسی دارد، راه اصلاح آن آتش زدن خیابان و خسارت رساندن نیست. ما واقعاً نگران جوانانی هستیم که در این بین همراه موج رسانه‌ای شده‌اند چرا که اینها قطعاً آسیب‌های جدی روحی و روانی خواهند دید زمانی که بدانند تمام اینها بازی‌هایی برای قدرت نمایی دشمنان بوده است.

خدمت رسانی سبب شد تا صف مردم از اغتشاش گران جدا شود

فرمانده سپاه استان سمنان نیز در سخنرانی امروز خود در همایش محرومیت زدایی، ضمن بیان اینکه خدمت رسانی در حوزه‌های محرومیت زدایی توسط گروه‌های جهادی و بسیجی، یکی از عواملی است که مردم با تماشا و درک آن، صف خودشان را از اغتشاش گران جدا کردند، بیان کرد: گروه‌های جهادی در واقع نرم افزارهای انقلاب اسلامی هستند.

سردار حمید دامغانی با بیان اینکه چند عامل باعث شد تا مردم آرامش را مشاهده کرده و حتی صف خودشان را از اغتشاش گران جدا کنند که در کنار خدمت رسانی می‌توان به حضور میدانی مسئولان و برگزاری میزهای خدمت برای شنیدن صدای مردم و مشکلات اقشار مختلف اشاره کرد، گفت: ورود کارشناسی به مسائل و مشکلات در استان سبب شد تا در کنار اقدامات امنیتی انجام شده، شاهد فضایی آرام و عدم همراهی مردم بصیر استان با اغتشاشگران و آشوبگران باشیم‌.

هدف گرفتن اصل نظام

حجت‌الاسلام عباس عبدالهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: موضوع نه گشت ارشاد است نه پوشش، نه بدحجابی و … مسئله براندازی نظام است و شفاف هم این موضوع بیان شد و وقتی این‌طور شفاف بیان می‌شود دیگر حجت بر همه تمام است.

عبدالهی با بیان اینکه کیان امنیت یک ملت و یک کشور، مهمترین موضوع ملی و اجتماعی است و معنا ندارد به جای گفتگو، تحقیق و انتقاد، با عده‌ای آشوبگر مزدور و دشمنان پیشرفت و اعتلای ایران همراهی کنیم، افزود: تمام ورزشکاران و هنرمندان و کسانی که حتی به آنها تذکر داده شده بازهم کارشان را تکرار می‌کنند باید مورد برخورد قرار گیرند یا اساتید دانشگاه که فضای دانشگاه‌ها را از فضای گفتگو دور می‌سازند و حتی آشوب شهری را ترویج می‌دهند باید مورد برخورد قرار گیرند چرا که حرکت علیه امنیت کشور می‌کنند.

همه، مادران آرتین هستیم

مردم این روزها داغدار شهدای حوادث اخیر هستند و درباره آرتین صحبت می‌کنند مثل راضیه بخشی مادر سه فرزند شاهرودی که در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: من با این اعتراضات کاری ندارم اما وقتی تصویر آرتین را با چشم‌های معصومش دیدم آتش به جانم افتاد ما همه مادران آرتین های این کشور هستیم و داغی که امروز بر او روا شده، جای هیچ صحبتی نمی‌گذارد زیرا آنقدر عظیم است که خدای متعال تنها می‌تواند به او صبرش را عطا کند.

حالا اما مردم استان سمنان خواستار برخورد جدی با عوامل کشتار شاهچراغ، شهادت طلبه شهید آرمان علی وردی، عوامل شهادت شهید سروری راد، شهید بسیجی ۲۱ ساله گرمساری که روز سی ام شهریورماه به شهادت رسید هستند.

عوامل شهادت شهید دوست محمدی شهید شاهرودی که در مشهد به شهادت رسید و همچنین عوامل شهادت شهید عباسی که در سراوان به گلوله بسته شد.

مردم ما امروز می‌خواهند بگویند که آرتین فرزند همه مردم استان سمنان است و دل‌هایشان را کنار دل شهدای دانش‌آموز حادثه شاهچراغ گذاشته‌اند.