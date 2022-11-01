به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه شهرستان دزفول صبح امروز سه شنبه در آئین رونمایی از سند چشم‌انداز طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل شهر دزفول که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه پدافند غیرعامل هر اندازه کار و اقدام بیشتری صورت بگیرد، آسیب پذیری کمتری در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت.

علی فرهمندپور افزود: اصل پدافند غیرعامل باید به عنوان یک اصل مهم در دستور کار همه متولیان و مسئولان دزفول قرار بگیرد.

وی با اشاره به آب‌گرفتگی معابر دزفول در هنگام بارندگی، تصریح کرد: به عنوان مثال در باب اهمیت پدافند غیرعامل باید گفت که اگر یکسال آب‌گرفتگی معابر در دزفول رخ ندهد یعنی موفق شده‌ایم در حوزه پدافند غیرعامل اقداماتی را انجام دهیم؛ بنابراین پدافند غیرعامل صرفاً برای زمان جنگ و صیانت از مناطق حساس و نظامی شهر نیست بلکه پدافند به معنای آمادگی برای مقابله با وقوع اتفاق در هر حوزه‌ای است.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به اقدام ارزشمند شهرداری در راستای تدوین سند چشم‌انداز طرح جامع مطالعات پدافند غیر عامل گفت: دزفول در زمینه انجام مطالعات جامع پدافند غیرعامل یکی از شهرهای پیشرو در سطح کشور است که طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل این شهر از سوی سازمان پدافند غیر عامل کشور تأیید و تصویب شده است.

فرهمندپور با بیان اینکه شرح وظایف همه ادارات و دستگاه‌های شهرستان دزفول در این طرح جامع مشخص شده است، اضافه کرد: زمانی پیش بینی خوبی انجام می‌شود که بتوانیم پیشگیری خوبی را داشته باشیم؛ بنابراین مدیران دستگاه‌ها و ادارات شهرستان باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به اجرای این طرح داشته باشند تا درصد موفقیت آن بالا برود.

وی تاکید کرد: این طرح بررسی‌ها و مطالعات بسیار متنوع و متعددی را در همه حوزه‌های شهر دزفول انجام داده و برای هر اتفاق راهکار و برنامه‌هایی تدوین کرده است؛ بنابراین اگر این طرح با همت مدیران شهرستان به خوبی اجرا شود، دغدغه کمتری در زمان وقوع بسیاری از بحران‌ها و حوادث خواهیم داشت چرا که با وجود این طرح آمادگی‌ها در هر حوزه‌ای بسیار بالا می‌رود.