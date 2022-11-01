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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان:

جشنواره «طلوع» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان است

جشنواره «طلوع» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان است

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: این استان دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه تاریخی و گردشگری بوده و جشنواره «طلوع» فرصتی برای معرفی پتانسیل های گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید صفوی در جلسه هماهنگی جشنواره تئاتر طلوع با بیان اینکه جشنواره طلوع فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری است، اظهار کرد: در حاشیه این جشنواره مفاخر شهرستان، آداب و رسوم و آئین‌ها، لباس‌های محلی، تولیدات کشاورزی، غذا و زبان و نیز جاذبه‌های گردشگری این شهرستان به مردم معرفی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: این استان دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه تاریخی، گردشگری و صنایع دستی است که با میزبانی همایش‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند خود را بهتر و بیشتر به دنیا معرفی کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: از ۴ استان غرب ایران میهمان داخلی در این جشنواره حضور دارند که می‌توان هر یک از آن‌ها را سفیری دانست که می‌توانند در معرفی هر چه بیشتر زنجان و جاذبه‌های گردشگری آن نقش داشته باشند.

سلمان حسینی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد ارتباطی هماهنگ، تأثیرگذار، متقابل و پویا در جهت توانمندسازی افراد معلول و گسترش همکاری‌های مشترک و خلاق و با توجه به نقش مؤثر و ارزشمند هنر، نمایش و صنایع دستی است.

وی گفت: پس از بررسی ۵۲ اثر رسیده از گروه‌های نمایشی استان‌های زنجان، قزوین، اردبیل و آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به دبیرخانه جشنواره ۱۴ اثر به مرحله نهایی شرکت در جشنواره رسید.

رئیس جشنواره تئاتر طلوع با اشاره به برگزاری جشنواره در ۲۲ تا ۲۵ آبانماه در شهر زنجان خاطرنشان کرد: «مبارک و پهلوان پنبه» و «دختر دوچرخه دورزن» از استان آذربایجان شرقی نیز به مرحله پایانی راه یافت و گروه‌های منتخب از زمان اعلام نتایج آماده حضور در جشنواره می‌شوند.

کد مطلب 5621977

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