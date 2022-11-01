توطئه دشمن به پشتوانه مردم شکست خورد/ خلق حماسه در ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعزیز موسوی ظهر سه شنبه در نشست قرارگاه روشنگری شهرستان، افزود: ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی است و در این روز حماسه‌ای باشکوه خلق خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز در یک جنگ تمام عیار فرهنگی با دشمن قرار داریم، تصریح کرد: جنگ تبلیغاتی و روانی از محورهای اساسی حرکت دشمنان است.

فرماندار کهگیلویه گفت: ملت ما با صلابت و پایداری دشمن را تحقیر کرده است.

وی به اغتشاشات عده‌ای در شهر دهدشت اشاره کرد و اظهار داشت: آشوبگران تحت تأثیر فضای بی در و پیکر مجازی قرار گرفته و مردم ما با هوشیاری کامل با آنها همراه نشدند.

موسوی گفت: مردم شهرستان کهگیلویه، مردمانی نجیب، ولایت مدار و وفادار به نظام هستند.

وی افزود: حوادث اخیر نتیجه برنامه ریزی دشمنان خبیث است.