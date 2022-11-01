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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۳

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

توطئه دشمن به پشتوانه مردم شکست خورد/ خلق حماسه در ۱۳ آبان

توطئه دشمن به پشتوانه مردم شکست خورد/ خلق حماسه در ۱۳ آبان

دهدشت_ فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: توطئه دشمنان به پشتوانه مردم شکست خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعزیز موسوی ظهر سه شنبه در نشست قرارگاه روشنگری شهرستان، افزود: ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی است و در این روز حماسه‌ای باشکوه خلق خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز در یک جنگ تمام عیار فرهنگی با دشمن قرار داریم، تصریح کرد: جنگ تبلیغاتی و روانی از محورهای اساسی حرکت دشمنان است.

فرماندار کهگیلویه گفت: ملت ما با صلابت و پایداری دشمن را تحقیر کرده است.

وی به اغتشاشات عده‌ای در شهر دهدشت اشاره کرد و اظهار داشت: آشوبگران تحت تأثیر فضای بی در و پیکر مجازی قرار گرفته و مردم ما با هوشیاری کامل با آنها همراه نشدند.

موسوی گفت: مردم شهرستان کهگیلویه، مردمانی نجیب، ولایت مدار و وفادار به نظام هستند.

وی افزود: حوادث اخیر نتیجه برنامه ریزی دشمنان خبیث است.

کد مطلب 5621978

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
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      باسلام دشمن فقر پاشی بیکاری فرزندان مشکلات اقتصادی گرانی و تورم وبیماری روحی و معضلات اجتماعی و حوادث تلخ جامعه ایران بخصوص در استان محروم لطفاً به این دشمن توجه فرمائید مافیای ثروت و قدرت مسائل سیاسی نکنید وحاشیه ها ببرد

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