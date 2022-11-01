به گزارش خبرگزاری مهر، داود نایب فرجی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۷ هزار و ۵۷۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان قزوین انجام شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: از این تعداد برای ۲ هزار و ۷۳ مورد پرونده تخلف صنفی به ارزش ریالی ۲۱ میلیارد تومان تشکیل شده است و از این تعداد پرونده تخلف صنفی یک هزار و ۶۴ مورد مربوط به واحدهای نانوایی‌ها است.

این مسئول گفت: از این میزان پرونده‌های تخلف صنفی ۸۱ واحد صنفی منجر به پلمپ شده که ۴۴ واحد آن نانوایی و ۳۷ مورد مربوط به سایر واحدهای صنفی است.

نایب فرجی افزود: از ۱۳ شهریورماه سال جاری تاکنون هفت هزار و ۴۴۳ پیامک تخلف صنفی از طریق سامانه نانینو برای متصدیان واحدهای نانوایی ارسال شده است.

وی یادآور شد: ۹ هزار و ۶۹ مورد تخلف در حوزه تراکنش‌ها و کارت خوان‌های هوشمند برای سیر مراحل قانونی به فرمانداری و استانداری قزوین ارسال شده است.