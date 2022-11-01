به گزارش خبرنگار مهر، حمید حبیبی نیا ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وظیفه اصلی والدین حفظ سلامت کودکان و نوجوانان است ولی همگام با آن‌ها مراقبین سلامت مرکز بهداشت و همچنین مربیان بهداشت آموزش‌وپرورش در مدارس در این مهم سهیم هستند.

وی اضافه داشت: سلامت دانش‌آموزان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه انسانی هر جامعه حائز اهمیت فراوان است لذا باید با آغاز سال تحصیلی، مراقبین سلامت در شهرها و بهورزان در روستاها با همکاری مربیان بهداشت آموزش‌وپرورش در مدارس سطح شهرستان با همکاری و هم‌افزایی برنامه‌های مشترک بهداشتی در مدارس را به مرحله اجرا بگذارند.

حبیبی نیا بیان کرد: با شروع فصل سرما و بازگشایی مدارس به بیماری‌های ویروسی به‌خصوص سرماخوردگی و آنفلوانزا افزایش پیدا کرده است و شایع‌ترین علائم آنفلوانزا شکم‌درد، درد عضلانی، تب، سرفه شدید، آبریزش بینی، اسهال و… است.

وی خاطرنشان کرد: والدین با مشاهده علائم یاد شده از فرستادن فرزند خود به مدارس خودداری کنند و یا اینکه در ابتدای صبح چنانچه معلمین علائم یادشده را در دانش‌آموزی دیدند با هماهنگی مربی بهداشت و مدیر مدرسه به والدین اطلاع دهند تا دانش‌آموز به منزل برگردانند و تحت درمان خانگی با مایعات و استراحت مطلق قرار گیرد و در صورت عدم بهبودی به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: متأسفانه در تعدادی از مدارس میزان استفاده از ماسک کاهش یافته و عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی باعث شده که تعداد موارد سرپایی آنفلوانزا در میان دانش‌آموزان رو به افزایش باشد لذا نظارت بر بهداشت محیط مدارس را در این حوزه تشدید کرده‌ایم.