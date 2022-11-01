راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر کرمانشاه برگزار می شود

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۳ آبان ماه یادآور سه حماسه ماندگار انقلاب اسلامی در ایران است، اظهار کرد: سالروز تسخیر لانه جاسوسی، تبعید امام خمینی (ره) و شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموزان توسط رژیم ستم‌شاهی از جمله سه حادثه مهم در این روز بوده و در همین راستا ۱۳ آبان ماه را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری کرده‌اند.

وی با اشاره به همزمان شدن ۱۳ آبان ماه با شرایط کنونی کشور در پی موضع‌گیری‌های نا به حق استکبار جهانی در تحریک افکار عمومی در سطح بین اللمل، افزود: به روال هرساله مردم کرمانشاه مانند تمامی مردم ایران در این روز حتماً به میدان خواهند آمد و حضور پرشوری برای این اجتماع و راهپیمایی پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: در روز ۱۳ آبان و روز یوم الله مبارزه با استکبار جهانی مردم کرمانشاه هم نوا با تمام ایران به صورت یکپارچه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را سر خواهند داد و علیه نظام سلطه مخالفت و اعتراض خود را نشان دهند.

سروری با تاکید بر برنامه‌های در نظر گرفته شده در روز ۱۳ آبان ماه، خاطر نشان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در تمام شهرستان‌های استان کرمانشاه از مبداهای مشخص شده به سوی میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار می‌شود که در این راهپیمایی به طور سراسری از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا سپس به اقامه نماز جمعه ختم خواهد شد.

وی عنوان کرد: در شهرستان کرمانشاه نیز راهپیمایی روز جمعه ۱۳ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق) آغاز خواهد شد و تا مسجد جامع این شهرستان ادامه دارد که نماز جمعه به امامت آیت‌الله علما نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مسجد جامع اقامه می‌شود.

سروری در پایان یادآور شد: در مسیر راهپیمایی روز ۱۳ آبان ماه از میدان انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع کرمانشاه علاوه بر اجرای رزم نوازی توسط گروه‌های سپاه پاسدارن، ارتش و نیروی انتظامی و اجرای سرودهای دانش آموزان و نهادهای مختلف برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبلیغی را خواهیم داشت.