لزوم اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی، صبح سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جهرم اظهار داشت: ثبت اسناد یکی از ارگان‌های مهمی است که بیشتر مردم با آن در ارتباط هستند.

وی بر لزوم تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی تاکید کرد و افزود: انتظارات و توقعات از این اداره بسیار زیاد است و امیدواریم رئیس جدید این اداره با قوت کار خود را آغاز کند.

فرماندار ویژه جهرم تاکید کرد: لازم است ساختمانی درخور اداره ثبت اسناد شهرستان احداث شود که قطعه زمینی در این خصوص پیش بینی شده است و دنبال تأمین اعتبار هستیم و تلاش خواهیم کرد با کمک اداره کل ثبت اسناد فارس در ابتدای سال آینده کلنگ آغاز ساخت آن به زمین زده شود.

شعبانی در پایان از رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جهرم، حد نگاری اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی، تلاش مضاعف و تعامل با ادارات مرتبط بمنظور تسریع در فرایند تثبیت این اراضی را خواستار شد.

در این مراسم از خدمات «محمد حقانی» تقدیر و «قنبر محمدی» به عنوان رئیس جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک شهرستان جهرم معارفه شد.

