تشریح جزئیات مراسم روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک مکان ظهر سه شنبه در نشستی خبری در خصوص ١٣ آبان روز دانش آموز بیان کرد: ١٣ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است که دارای رویدادهای تاریخی مختلفی است که از جمله آن می‌توان به تبعید امام از ایران به ترکیه، کشته شدن جمعی از دانش آموزان در سال ۵٧ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است.

وی اضافه کرد: دست استکبار جهانی مخصوصاً آمریکا در تمامی رویدادهای انقلاب دیده شده و این کشور همواره عناد با مردم ایران دارد.

ملک مکان تاکید کرد: با توجه به کاهش شیوع کرونا در استان و کشور برنامه‌های مختلفی برای روز ١٣ آبان در نظر گرفته شده است که برنامه‌های این روز به صورت هفتگی اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمامی مدارس کشور در ١١ آبان ماه زنگ استکبار سایزی به صدا در خواهد آمد و با توجه به رخدادهای اخیر باید دانش آموزان را نسبت به مسائل مختلف آگاه کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: جلسات تبیینی با توجه به رویکرد رهبری در خصوص جهاد تبیین برگزار شده و وقایع مختلف از این طریق تبیین شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور شد: یکی دیگر از مراکز اثرگذار در جامعه دانشگاه‌ها هستند که کرسی‌های آزاد اندیشی طی هفته‌های گذشته برگزار شده تا شبهات از بین برود.

حجت‌الاسلام ملک مکان تاکید کرد: مراسم اصلی در روز ١٣ آبان برگزار خواهد شد و بر خلاف سالیان گذشته که این مراسم به صورت تجمع برگزار می‌شد امسال خانواده‌ها همراه با دانش آموزان از میدان شهدا رأس ساعت ٩ و ٣٠ دقیقه آغاز و تا محل برگزاری نماز جمعه در حرم مطهر احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) نیز همزمان با این مراسم اجرایی خواهد شد.

به گفته او حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران این مراسم خواهد بود.