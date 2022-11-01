طرح ملی «احسن الحدیث» در جهرم اجرا می شود

حسن عزیزی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاحیه پنجمین دوره طرح ملی مکالمه قرآنی احسن الحدیث در جهرم خبر داد و گفت: طرح ملی احسن الحدیث یکی از ابداعات دارالتحفیظ الهادی (ع) جهرم است که در سال ۱۳۹۵ توسط قرآن‌پژوهان خلاق این مؤسسه فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه طرح ملی احسن‌الحدیث در واقع طرح مکالمه قرآنی است که در آن گفت‌وگو با استفاده از آیات قرآن به قرآن‌پژوهان آموزش داده می‌شود، گفت: این طرح ملی مختص قرآن‎پژوهان مؤسسه الهادی نیست و همه حافظان قرآن از سراسر ایران و جهان می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

مسئول دارالقرآن بسیج شهرستان جهرم با ذکر این نکته که طرح مذکور به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: این طرح برای نخستین بار در مؤسسه دارالتحفیظ الهادی (ع) برگزار شده است.

وی با اشاره به جزئیات برنامه افتتاحیه این طرح عنوان کرد: در آئین افتتاحیه طرح ملی احسن الحدیث مهمان که با حضور حجت الاسلام علیرضا نجفی مسئول مراکز مجازی اوقاف و امور خیریه و مدرس دوره‌های تربیت مربی حفظ برگزار می‌شود صالح حیدری مقدم مدیر مسئول دارالتحفیظ الهادی علیه السلام نیز به سخنرانی می‌پردازد.

عزیزی نیا به زمان برگزاری این برنامه اشاره کرد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۹ روز ۱۲ آبان مصادف با میلاد سراسر نور امام حسن عسکری علیه السلام و به صورت مجازی برگزار می‌شود.