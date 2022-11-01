اجرای ۲۵ برنامه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آستارا ظهر سه شنبه در حاشیه مانور زلزله و ایمنی اظهار کرد: مانور امروز بر اساس سناریویی از پیش طراحی شده مبنی بر وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر به مرکزیت دریای خزر و با فاصله ۱۲ کیلومتری از این شهرستان به اجرا درآمد.

عنایت رضایی‌پور افزود: در این مانور که در محل سالن انقلاب واقع در مجموعه ورزشی وحدت آستارا برگزار و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان توان اجرایی و عملیاتی خود را در زمان بروز حادثه احتمالی به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تشکیل نشست ستاد مدیریت بحران گفت: در جریان مانور ۳۰ عدد چادر اسکان اضطراری برای ساماندهی زلزله‌زدگان در خیابان مرزداران آستارا از سوی جمعیت هلال برپا و همچنین بسته‌های غذایی، بهداشتی و زیستی بین آسیب‌دیدگان توزیع شد.

فرماندار آستارا گفت: ۲۵ برنامه اجرایی به همین مناسبت در دستور کار قرار گرفته است.