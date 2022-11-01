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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶

فرماندار آستارا مطرح کرد؛

اجرای ۲۵ برنامه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در آستارا

اجرای ۲۵ برنامه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در آستارا

آستارا- فرماندار آستارا از پیش بینی ۲۵ برنامه برای اجرا در هفته پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: رزمایش پرتوی غیر عامل در آستارا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آستارا ظهر سه شنبه در حاشیه مانور زلزله و ایمنی اظهار کرد: مانور امروز بر اساس سناریویی از پیش طراحی شده مبنی بر وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر به مرکزیت دریای خزر و با فاصله ۱۲ کیلومتری از این شهرستان به اجرا درآمد.

عنایت رضایی‌پور افزود: در این مانور که در محل سالن انقلاب واقع در مجموعه ورزشی وحدت آستارا برگزار و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان توان اجرایی و عملیاتی خود را در زمان بروز حادثه احتمالی به نمایش گذاشتند.

اجرای ۲۵ برنامه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در آستارا

وی با اشاره به تشکیل نشست ستاد مدیریت بحران گفت: در جریان مانور ۳۰ عدد چادر اسکان اضطراری برای ساماندهی زلزله‌زدگان در خیابان مرزداران آستارا از سوی جمعیت هلال برپا و همچنین بسته‌های غذایی، بهداشتی و زیستی بین آسیب‌دیدگان توزیع شد.

فرماندار آستارا گفت: ۲۵ برنامه اجرایی به همین مناسبت در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 5622086

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