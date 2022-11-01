۲۰درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند

جلال تقی دخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد کل متقاضیان نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی ۱۶۸ هزار و ۴۹۴ خانوار بوده که ۱۶۶ هزار و ۲۸۶ متقاضی تاکنون تعیین تکلیف شده اند.

وی ادامه داد: برنامه ابلاغی ۴ ساله برای آذربایجان غربی در بخش نهضت ملی مسکن ساخت ۱۷۸ هزار و ۹۶۲ واحد مسکونی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر نیز حدود ۶ هزار واحد در مرحله فونداسیون، ۳ هزار و ۶۲۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف و ۲۴۸ واحد تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان است.

تقی دخت بیان کرد: واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی نیز به زودی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: برخی از متقاضیان نیز خواهان استفاده از تسهیلات بانکی خود مالکین بودند که برای این افراد نیز یک هزار و ۶۳۲ پروژه تعریف شده است.

تقی دخت ادامه داد: طرح جوانی جمعیت نیز از دیگر مسائل مورد توجه بوده و خانوارهای دارای سه فرزند می‌توانند بر اساس ضوابط زمین رایگان دریافت کرده اقدام به ساخت مسکن کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: میزان اراضی احصا شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار است.

تقی دخت اضافه کرد: از این میزان اراضی احصا شده، ۷۷۳.۷۶ هکتار زمین در سامانه ثبت و تحویل متقاضیان داده شده است.