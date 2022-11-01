به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف مرکز استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر دارای سابقه طولانی در عرصه تجارت و بازرگانی هستند.

وی تجارت و حوزه اقتصاد دریایی را به عنوان پیشینه مردم استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: از دیرباز بازاریان بوشهر در عرصه تدین، دینداری و مردم‌داری مطرح بودند و تمامی امور مساجد با بازار مرتبط بود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه بعد از انقلاب کارهای خوبی برای رونق تجارت در استان بوشهر انجام شده است تصریح کرد: قیمت کالا و خدمات در بازار بوشهر بیشتر از دیگر نقاط است و باید تدابیر لازم در ارزان سازی قیمت کالا و خدمات اتخاذ شود.

وی بر لزوم اجرای برنامه‌های مختلف برای رونق هرچه بیشتر بندر بوشهر تاکید کرد و افزود: باید بازارهای بزرگ در شهر بوشهر ایجاد شود که قابل دسترسی برای همه مردم بوشهر، تجار و بازرگانان باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری نقش مهم بانک در حمایت از بازاریان را مهم دانست و بیان کرد: قبلاً بانک‌ها به‌عنوان پشتوانه بازار محسوب می‌شد ولی اکنون بانک‌ها در مشارکت با بازار قرار دارند که باید این رویکرد به حالت قبلی و در حمایت از بازار برگردد.

امام جمعه بوشهر راه‌اندازی مرکز صادرات و واردات کالا در بوشهر را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: وضعیت فیزیکی و ساختمانی بازار بوشهر باید تقویت و بهسازی شود.

وی همکاری سازمان صمت در ایجاد بازار بزرگ بوشهر را یک ضرورت دانست و خاطر نشان کرد: موضوع کالای همراه ملوان و ته لنجی یکی از موارد مهم است که فراهم شدن رونق این فعالیت باید در دستور کار قرار بگیرد.

صفایی بوشهری با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در استان بوشهر از طریق کالای ته لنجی معاش، کسب و کار می‌کنند گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا مشکل کالای ته لنجی برای رونق بازار بوشهر حل و مطالبات مردم محقق شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر کیفیت و گرانی کالا را از گلایه مردم دانست و اضافه کرد: در این مهم مشکل بازاریان نیست بلکه سیاست‌های حاکم بر بازار است.