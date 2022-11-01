به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر امروز در نخستین شورای استاندارد خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: الزام ارائه استانداردهای روز

آسانسورهای تمام دستگاه‌های دولتی در یک بازه زمانی محدود با توجه به زمان ساخت باید سریع اعلام شود زیرا موضوع حفظ جان مردم است.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه باید به صورت عملیاتی موضوع استانداردسازی آسانسورهای دستگاه‌های دولتی دنبال شود، افزود: هر آسانسور باید با استانداردهای زمان خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: صرفاً مسدود کردن قسمتی از اعتبار دستگاه‌ها تا زمان اخذ گواهینامه ایمنی و کیفیت، مطلوب نیست لذا با دادن مهلت برای رفع نواقص مشکلات باید حل شود در غیر این صورت با کمک

رأی دادگاه موضوع پیگیری خواهد شد.

حسین‌نژاد با اشاره به اینکه استانداردسازی زمین‌های بازی تحت پوشش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجباری است، افزود: مسئله اصلی حفظ سلامتی، ایمنی و جان شهروندان است‌.

استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: اهمیت ورود سازمان استاندارد به موضوعات مختلف باید اولویت بندی شود چون موضوعاتی همچون آسانسور یا استاندارد سازی تجهیزات پارک‌ها و فضای بازی

کودکان دارای اهمیت ویژه و اولویت‌دار است.