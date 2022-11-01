دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند/اغتشاشگران اصلی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات ایلام امروز در جلسه شورای اداری ایلام اظهار کرد: تا مردم، ولایت، نیروهای امنیتی و انتظامی هستند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی با اشاره به اینکه ️بخش های عمده‌ای از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی در ظاهر دیده نمی‌شود، اضافه کرد: ️درصد بسیار ناچیزی از مردم در اغتشاشات حضور داشتند، عمده افراد و لیدرهای اغتشاشات در ایلام دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در دین اسلام هرجا اسم مرد برده شده، اسم زن هم آمده است، اسلام و تشیع به زنان نگاه ویژه دارد، تصریح کرد: ️جایگاه زن در غرب به لجن کشیده شده است، آن وقت غربی‌ها، جمهوری اسلامی را به زن ستیزی متهم می‌کنند.

مدیرکل اطلاعات ایلام عنوان کرد: ️دشمنانی مثل رژیم صهیونیستی و تجزیه طلبان بعد از روی کار آمدن دولت جدید کشورمان که با شعار عدالت و جلوگیری از رانت و تلاش برای تضامین برجام پای کار آمد، میز مذاکرات را بهم زدند.

وی افزود: ️کارهای دولت در بحث عضویت در پیمان شانگهای از کارهایی بود که باعث عصبانیت دشمن شد، ️برگزاری باشکوه مراسم اربعین از دیگر عوامل مهم برای برنامه ریزی دشمنان در حوادث اخیر در کشور بود.

وی تصریح کرد: ️صهیونیست ها و برخی از عوامل ضد انقلاب صحنه گردان اصلی حوادث اخیر در کشور بعد فوت مهسا امینی بود، ️دشمن در حوادث اخیر با برنامه ریزی و دروغ رسانه‌ای دنبال کشته سازی در مناطق مختلف بودند.