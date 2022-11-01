بهروز آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به ضرورت ترخیص و جابه‌جایی کالاها در بندر امام نهاد ریاست جمهوری برای رفع موانع مربوط به خروج این کالاها از مجتمع بندری امام خمینی (ره) هیئت بازرسی تشکیل داده است.

وی افزود: اعضای این هیئت که از سوی رئیس جمهور به طور ویژه در راستای بررسی موضوع تسریع خروج کالا اعزام شده‌اند از شرایط انبارها و وضعیت بارگیری و خروج بازدید کردند.

آقایی تصریح کرد: این بازدید باعث تعیین ضرب‌الاجل فوری برای خروج کالاها از مجتمع بندری امام شده که این راستا دستگاه‌های متولی در بخش حمل و نقل، تجارت، گمرک و صاحبان کالای دولتی باید این ضرب‌الاجل را هرچه زودتر و با فوریت در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان برای خروج کالاهای رسوب یافته در انبارهای این بندر از جمله مصوبات سفر هیئت بازرسی نهاد ریاست جمهوری است، افزود: صاحبان کالا برای افزایش ظرفیت حمل محموله کالاهای اساسی باید استفاده از حمل و نقل ریلی را در دستور کار قرار دهند.

آقایی اضافه کرد: علاوه بر این نیز پرداخت مطالبات مربوط به شرکت‌های تخلیه و بارگیری، صاحبان کالا، صاحبان سایت‌های نگهداری، شرکت‌های حمل و نقلی ودستگاه‌های خدمات‌دهنده (دامپزشکی، استاندارد، قرنطینه، بنادر و دریانوردی) توسط بخش دولتی باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رسوب کالا در بندر امام را استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از این مجتمع بندری عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتر (با قرار گرفتن تحت کلید گمرک) می‌تواند در روند افزایش ظرفیت انبارش حمل کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد.

وجود حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در انبارهای بندر امام

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: همواره تسریع در انجام آزمایش‌ها و صدور مجوزها (استاندارد، قرنطینه، بهداشت و دامپزشکی) با حداقل زمان باید مورد توجه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

آقایی، ایجاد جذابیت تشویقی را برای سوق دادن کامیون‌ها در راستای انتقال کالای اساسی از مجتمع بندری امام ضروری دانست و گفت: ارائه برنامه زمان‌بندی ورود کشتی‌های کالاهای اساسی توسط دستگاه‌های مربوطه از جمله اقدامات کاربردی دیگر برای افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات بندری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان به وجود ۴ میلیون تن کالای اساسی در انبارهای مجتمع بندری امام اشاره کرد و گفت: به همین دلیل، انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند.

آقایی یادآور شد: بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مجموع انبارها، پای اسکله‌ها، لنگرگاه‌های منطقه ویژه اقتصادی بندر امام وجود دارد که افزایش ۴٠ درصدی موجودی کالای اساسی در انبارهای مجتمع بندری امام را در مقایسه با سال قبل تجربه کرده است.