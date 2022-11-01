به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از دیروز، ضمن ابلاغ دریا بست به اداره کل بنادر و دریانوردی، شیلات و دریابانی استان، هر گونه تردد دریایی در خلیج فارس در روزهای پایان هفته ممنوع شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی و مسئول در بحران در آماده باش کامل هستند افزود: با توجه به وقوع توفان و بارندگی همه دستگاه‌ها ضمن پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم در آمادگی کامل هستند.

وی گفت: از مردم به ویژه دریانوردان هم در خواست می‌کنیم ضمن پیشگیری‌های لازم از هر گونه تردد دریایی خودداری کنند.

دهقانی گفت: تفریحات دریایی، شنا در دریا، قایق سواری، اسکان و رفت و آمد در سواحل در روزهای پایان هفته بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به اینکه اثر این تندباد موسوم به لیمر، مناطق شهری و روستایی استان را هم در بر می‌گیرد گفت: به مردم توصیه می‌کنیم با انجام اقدامات پیشگیرانه مسئولان را کمک کنند تا با کمترین خسارت از این سامانه گذر کنیم.