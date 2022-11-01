جشنواره نماز فجر تا فجر استان بوشهر در ۷ محور تخصصی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی جشنواره «نماز فجر تا فجر»، اظهار داشت: اهمیت برپایی نماز در دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است و انتظار می‌رود مدیران و کارکنان ادارات و نهادها در نماز خانه و صفوف جماعت حضوری مؤثر داشته باشند.

وی با اشاره به برپایی جشنواره بزرگ «نماز فجر تا فجر»، افزود: با توجه به اینکه در نیمه دوم امسال این جشنواره برگزار می‌شود و باید آثار پژوهشی و علمی در جشنواره ارائه شود، از مدیران انتظار داریم نسبت به اطلاع‌رسانی و فراخوان جشنواره از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنند.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سپاه و بسیج، هیئت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان و هنرمندان و خبرنگاران کمک کنند تا با فراخوان مناسب، آثار فاخر و با کیفیتی به جشنواره واصل شود.

جعفری یادآور شد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که جز استان‌های پیشرو در جشنواره نماز فجر تا فجر باشیم و پژوهشگران و نخبگان علمی در این موضوع نقش ارزشمندی دارند.

وی افزود: بوشهر به عنوان مهد قرآن و استان دارالحماسه شناخته می‌شود و انتظار از این استان در موضوعات قرآنی و ارزشی بسیار بالاست.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: برای اطلاع‌رسانی مناسب‌تر این جشنواره از ظرفیت دهیاران و شهرداران در تبلیغات محیطی باید نهایت استفاده را ببریم.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در جامعه، خواستار اطلاع‌رسانی کامل جشنواره فجر تا فجر از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر از برگزاری جشنواره نماز فجر تا فجر در ۷ محور تخصصی خبر داد و گفت: جشنواره نماز «فجر تا فجر» در محورهای علمی و پژوهشی، فرهنگی و هنری، ادبی، سرگرمی و آموزشی طراحی شده که آثار این جشنواره در بخش‌های ارائه مقالات، تألیف، رساله دکتری، پایان‌نامه دانشگاهی و حوزوی است.

جعفری یادآور شد: در بخش فرهنگی و هنری، آثاری همچون کلیپ، پادکست، موش گرافیک، پویانمایی، عکس، استوری در شبکه‌های اجتماعی، نقاشی خوشنویسی و طرح‌های گرافیکی پذیرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش ادبی نیز آثاری در زمینه شعر، داستان، قصه، نمایشنامه‌نویسی، فیلم‌نامه‌نویسی و در حوزه سرگرمی و آموزشی، آثاری در عرصه بازی و ابزارهای کمک آموزشی، در بخش‌های آموزش دستی، دیجیتال، رایانه‌ای و تلفن همراه مورد پذیرش قرار گرفته است.