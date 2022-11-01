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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۱

معاون توسعه استانداری بوشهر:

جشنواره نماز فجر تا فجر استان بوشهر در ۷ محور تخصصی برگزار می شود

جشنواره نماز فجر تا فجر استان بوشهر در ۷ محور تخصصی برگزار می شود

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر از برگزاری جشنواره نماز فجر تا فجر در هفت محور تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی جشنواره «نماز فجر تا فجر»، اظهار داشت: اهمیت برپایی نماز در دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است و انتظار می‌رود مدیران و کارکنان ادارات و نهادها در نماز خانه و صفوف جماعت حضوری مؤثر داشته باشند.

وی با اشاره به برپایی جشنواره بزرگ «نماز فجر تا فجر»، افزود: با توجه به اینکه در نیمه دوم امسال این جشنواره برگزار می‌شود و باید آثار پژوهشی و علمی در جشنواره ارائه شود، از مدیران انتظار داریم نسبت به اطلاع‌رسانی و فراخوان جشنواره از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنند.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سپاه و بسیج، هیئت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان و هنرمندان و خبرنگاران کمک کنند تا با فراخوان مناسب، آثار فاخر و با کیفیتی به جشنواره واصل شود.

جعفری یادآور شد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که جز استان‌های پیشرو در جشنواره نماز فجر تا فجر باشیم و پژوهشگران و نخبگان علمی در این موضوع نقش ارزشمندی دارند.

وی افزود: بوشهر به عنوان مهد قرآن و استان دارالحماسه شناخته می‌شود و انتظار از این استان در موضوعات قرآنی و ارزشی بسیار بالاست.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: برای اطلاع‌رسانی مناسب‌تر این جشنواره از ظرفیت دهیاران و شهرداران در تبلیغات محیطی باید نهایت استفاده را ببریم.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در جامعه، خواستار اطلاع‌رسانی کامل جشنواره فجر تا فجر از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر از برگزاری جشنواره نماز فجر تا فجر در ۷ محور تخصصی خبر داد و گفت: جشنواره نماز «فجر تا فجر» در محورهای علمی و پژوهشی، فرهنگی و هنری، ادبی، سرگرمی و آموزشی طراحی شده که آثار این جشنواره در بخش‌های ارائه مقالات، تألیف، رساله دکتری، پایان‌نامه دانشگاهی و حوزوی است.

جعفری یادآور شد: در بخش فرهنگی و هنری، آثاری همچون کلیپ، پادکست، موش گرافیک، پویانمایی، عکس، استوری در شبکه‌های اجتماعی، نقاشی خوشنویسی و طرح‌های گرافیکی پذیرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش ادبی نیز آثاری در زمینه شعر، داستان، قصه، نمایشنامه‌نویسی، فیلم‌نامه‌نویسی و در حوزه سرگرمی و آموزشی، آثاری در عرصه بازی و ابزارهای کمک آموزشی، در بخش‌های آموزش دستی، دیجیتال، رایانه‌ای و تلفن همراه مورد پذیرش قرار گرفته است.

کد مطلب 5622146

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