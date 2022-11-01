به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور روز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با تاکید بر اینکه با ورود بخش خصوصی و توسعه اماکن و تأسیسات گردشگری و همچنین واگذاری خانه‌های تاریخی و کاروانسراها به بخش خصوصی شاهد رونق صنعت گردشگری خواهیم بود اظهار داشت: این امر مستلزم معرفی گسترده و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

پیگیری برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ مرکز اقامتگاه بوم گردی در استان فعال هستند عنوان کرد: با هدف توسعه مراکز اقامتی در جاذبه‌های گردشگری لرستان، مجوز لازم ۹ مرکز دیگر صادر و در حال ساخت هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در لرستان ۲۴ هتل و اقامتگاه اصلی وجود دارد که اصلاً جوابگو نیست تصریح کرد: درصدد توسعه و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی و به ویژه رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

حسن پور بیان داشت: بخش خصوصی علاوه بر لرستان در کل کشور وارد حوزه گردشگری شده و در استان ما خوشبختانه در سنوات اخیر چند سرمایه‌گذار خوب مانند کشت و صنعت، گردشگری کشاورزی را در پیش گرفتند که در غرب کشور چنین پتانسیلی کم‌نظیر است.

واگذاری خانه‌های تاریخی و کاروانسراها به بخش خصوصی

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری آبشارهای لرستان عنوان کرد: لرستان با وجود ۶۹ آبشار طبیعی دائمی و فصلی در کشور رکورددار است و از طرفی با توجه به اینکه این استان سومین حوزه پر آب کشور به شمار می‌رود، توسعه گردشگری آب و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این حوزه ضروری است که از این هدیه الهی بیشترین استفاده را ببریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه در بافت تاریخی شهر خرم‌آباد علاوه بر وجود خانه‌های متعدد تاریخی، ۱۱ کاروانسرا وجود دارد که در فهرست موقت ثبت یونسکو قرار دارند تصریح کرد: بدون شک اینها ظرفیتی برای توسعه گردشگری هستند.

حسن پور بیان داشت: به احتمال قوی این تعداد کاروانسرا طی سال آینده به‌صورت زنجیرهای ثبت خواهد شد که کاروانسرای «چمشک» و «گوشه شاهنشاه» در اولویت قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت ورود بخش خصوصی و واگذاری خانه‌های تاریخی و کاروانسراها به بخش خصوصی شاهد رونق صنعت گردشگری خواهیم بود تصریح کرد: این امر مستلزم معرفی گسترده و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

مرمت «فلک الافلاک» در حال انجام است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قلعه «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد بارزترین بنای تاریخی این شهر و استان محسوب می‌شود که به نوعی هویت و شناسنامه مردم لرستان است.

حسن پور گفت: این قلعه به عنوان یک مجموعه فرهنگی، تاریخی متشکل از دژ شاپور خواست، باغ گلستان، موزه، گنجینه اشیا تاریخی و موزه مردم‌شناسی برای هر بازدیدکننده مملو از جذابیت است.

وی در ادامه با اشاره به مرمت این قلعه تاریخی گفت: این شاهکار معماری لرستان طی سالیان اخیر دچار آسیب‌هایی شده که خوشبختانه جلوی تخریب آن گرفته شد و مرمت این اثر ارزشمند توسط تیم پایش مستقر در مجموعه متشکل از اعضایی باتجربه و متخصص و دارای یک مشاور در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تاکید کرد: ناگفته نماند این طرح همواره از سوی وزارتخانه رصد و بررسی می‌شود تا علاوه بر مرمت شاهد استحکام‌بخشی این مجموعه تاریخی و فرهنگی باشیم.

حسن پور افزود: برای استحکام‌بخشی قلعه «فلک‌الافلاک» باید موزه از درون این قلعه خارج شود چرا که خود قلعه «فلک‌الافلاک» یک موزه شگرف از معماری منحصر به فرد است البته تعدد کاربری‌ها ممکن است به آن آسیب بزند.

وی عنوان کرد: در این راستا با حذف سرویس‌های بهداشتی و رطوبت گیری درصدد محافظت بیشتری از این قلعه تاریخی هستیم.

مرمت پل‌های تاریخی نیازمند اعتبارات کلان ملی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۰۰ دهنه پل تاریخی در لرستان وجود دارد تصریح کرد: پل‌های تاریخی لرستان قدمتی بالغ بر هزار و ۸۰۰ سال دارند و طبق گفته باستان‌شناسان پل‌های تاریخی لرستان بعد از اهرام ثلاثه مصر بزرگترین بناهای سنگی جهان محسوب می‌شوند.

حسن پور بیان داشت: باستانشناسان بزرگ جهان در بازدید از این پل‌ها به عظمت و ویژگی خاص آنها اشاره کرده‌اند، به عنوان مثال بزرگترین دهانه معماری جهان باستان در پل «گاومیشان» پلدختر قرار دارد که از طاق کسری ایوان مدائن عریض‌تر است و بلندترین پل جهان باستان «کلهرت» معمولان است که با ارتفاع بیش از ۲۶ متر احداث شده است.

وی افزود: از طرفی لرستان تنها پایگاه ملی پل‌های تاریخی کشور محسوب می‌شود و تعداد ۱۰۰ پل تاریخی از استان در فهرست موقت میراث جهانی قرار دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: همچنین در کل ایران فقط سه دهنه پل دارای کتیبه وجود دارد که دو مورد از آن شامل پل «کلهرت» در معمولان و «کشکان» در شهرستان چگنی هستند.

حسن پور در ادامه با اشاره به موضوع مرمت پل‌های تاریخی لرستان بیان داشت: بزرگترین سازه‌های آبی و تاریخی لرستان پل‌ها هستند که متأسفانه در سیل سال ۹۸ دچار خسارت شدند به همین دلیل برای استحکام‌بخشی آنها نیازمند تخصیص اعتبارات کلان ملی هستیم.