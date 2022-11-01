با آترین اشتاد در سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد کیش همراه شوید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت آترین اشتاد اولین و تنها تولیدکننده دستگاه پرس ولکانایز گرم نوار نقاله و یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه ساخت و تامین کلیه تجهیزات تعمیراتی نوار نقاله در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش حضوری فعال خواهد داشت. علاقمندان و دست اندرکاران حوزه صنعت می‌توانند برای بازدید از محصولات شاخص شرکت از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ آبان در نمایشگاه بین المللی کیش حضور بهم رسانده و از غرفه‌ی شرکت آترین اشتاد بازدید نمایند.

درباره شرکت آترین اشتاد

آترین اشتاد از سال ۱۳۸۸ و با هدف تأمین و تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت انتقال مواد (Bulk Material Handling) تأسیس شده و تاکنون از هیچگونه تلاشی در راستای ارتقای سطح علمی، برقراری ارتباط موثر با شرکت‌های بین المللی پیشرو و ارائه ی روش‌های خلاقانه برای ساخت دستگاه‌های پیشرفته در داخل ایران دریغ نکرده است.

تمرکز اصلی آترین اشتاد در حال حاضر روی طراحی و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز صنعت در داخل کشور بوده در این موضوع موفق نیز بوده است. از جمله محصولاتی که در این مدت برای اولین بار در ایران و توسط مهندسین کوشای شرکت آترین اشتاد طراحی و تولید شده اند می‌توان به پرس ولکانایز گرم نوار نقاله (آتری پرس) با استانداردهای قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی و همچنین اولین وینچ کشنده نوار نقاله ساخت ایران با قدرت کششی ۸۴۰۰ کیلوگرم اشاره کرد.

محصولات شرکت آترین اشتاد

- انواع پرس ولکانایز گرم نوار نقاله در عرض و مشخصات مورد نیاز مشتری

- وینچ کشنده نوار نقاله با قدرت کششی ۸۴۰۰ کیلوگرم

- انواع کلمپ های نوار نقاله بنا به درخواست و سفارش مشتری

- ساخت ماشین آلات، تجهیزات و ابزارآلات تخصصی مورد نیاز برای تعمیر نوار نقاله

- چسب و رزین های مخصوص تعمیر نوار نقاله

به علاوه آترین اشتاد نماینده ی فروش رسمی شرکت هوش آلمان (HOSCH) و الکیم رزینز (Elichem Resins) نیز بوده و محصولاتی همچون اسکریپر و انحراف گیر نوار نقاله، اتصالات مکانیکی نوارنقاله نظیر سوپراسکرو و… را نیز تأمین می‌کند.

آترین اشتاد در نمایشگاه بین المللی فولاد کیش ۱۴۰۱

شرکت آترین اشتاد طبق روال همیشگی برای معرفی محصولات و تعامل هدفمند با سایر شرکت‌های فعال در حوزه صنعت و معدن در بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی کیش ۱۴۰۱ نیز حضور خواهد داشت. شرکت در نمایشگاه‌ها که فرصت مناسبی جهت تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن آخرین دستاوردهای علمی و فنی، رفع مشکلات موجود، حمایت از تولید ملی و توسعه‌ی هرچه بیشتر صنعت است، همواره از سیاست‌های اصلی شرکت است.

علاقه‌مندان و فعالان در حوزه صنعت می‌توانند برای بازدید از محصولات، گفتگو و تعامل با مدیران و مهندسین مجموعه، دریافت اطلاعات تکمیلی درباره محصولات و در کل آشنایی بیشتر با شرکت و دست اندرکاران آترین اشتاد از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در نمایشگاه بین المللی کیش حضور یافته و از غرفه آترین اشتاد بازدید به عمل آورند.

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