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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

رئیس ثبت‌احوال کشور:

۶ میلیون از کارت ملی معوقه ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده شده است

۶ میلیون از کارت ملی معوقه ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده شده است

زنجان-رئیس ثبت‌احوال کشور گفت: تاکنون ۶ میلیون از کارت ملی معوقه ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده شده است تا دو تا سه ماه آینده الباقی کارت ملی درخواست‌کنندگان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم کارگر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با همت همکاران ثبت‌احوال در اواخر دی‌ماه سال گذشته، تولید انبوه و مجدد کارت ملی آغاز شد و تاکنون ۶ میلیون از کارت ملی معوقه ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در دو تا سه ماه آینده الباقی کارت ملی درخواست‌کنندگان تحویل داده خواهد شد، افزود: از سال ۹۸ متقاضیانی بودند که به مدت دو سال باوجود دریافت هزینه و ثبت‌نام، کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند.

کارگر ادامه داد: با مراجعه به ثبت‌احوال می‌توانند شناسنامه جدید دریافت کنند و این امر با سرعت انجام خواهد شد و این مسئله باعث غنی‌سازی بانک‌های اطلاعاتی ثبت‌احوال و ارائه خدمات دیگر به افراد می‌شود.

رئیس ثبت‌احوال کشورگفت: یکی از اقداماتی که در طول یک تا دو ماه اخیر انجام شد، اطلاعیه مبنی بر دریافت شناسنامه‌های قدیمی و دست‌نویس است.

کارگر افزود: دریافت شناسنامه جدید ارائه خدمات را راحت‌تر خواهد کرد و یکی دیگر از اقدامات مهم که در دو ماه گذشته به وزیر کشور نیز ابلاغ کردیم، صدور کارت موقت برای افراد فاقد شناسنامه است.

وی با اشاره به تعیین و تکلیف افراد فاقد شناسنامه، افزود: کسانی که مدعی ایرانی بودن هستند اما تابعیت آن‌ها نامشخص بود و مدارک هویتی نداشتند، می‌توانند با مراجعه به ثبت‌احوال تا زمانی که مسیر قانونی هویتی و اعلام تابعیت از این کارت‌ها برای دریافت یک سری از خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5622198

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