به گزارش خبرنگار مهر، هاشم کارگر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با همت همکاران ثبت‌احوال در اواخر دی‌ماه سال گذشته، تولید انبوه و مجدد کارت ملی آغاز شد و تاکنون ۶ میلیون از کارت ملی معوقه ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در دو تا سه ماه آینده الباقی کارت ملی درخواست‌کنندگان تحویل داده خواهد شد، افزود: از سال ۹۸ متقاضیانی بودند که به مدت دو سال باوجود دریافت هزینه و ثبت‌نام، کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند.

کارگر ادامه داد: با مراجعه به ثبت‌احوال می‌توانند شناسنامه جدید دریافت کنند و این امر با سرعت انجام خواهد شد و این مسئله باعث غنی‌سازی بانک‌های اطلاعاتی ثبت‌احوال و ارائه خدمات دیگر به افراد می‌شود.

رئیس ثبت‌احوال کشورگفت: یکی از اقداماتی که در طول یک تا دو ماه اخیر انجام شد، اطلاعیه مبنی بر دریافت شناسنامه‌های قدیمی و دست‌نویس است.

کارگر افزود: دریافت شناسنامه جدید ارائه خدمات را راحت‌تر خواهد کرد و یکی دیگر از اقدامات مهم که در دو ماه گذشته به وزیر کشور نیز ابلاغ کردیم، صدور کارت موقت برای افراد فاقد شناسنامه است.

وی با اشاره به تعیین و تکلیف افراد فاقد شناسنامه، افزود: کسانی که مدعی ایرانی بودن هستند اما تابعیت آن‌ها نامشخص بود و مدارک هویتی نداشتند، می‌توانند با مراجعه به ثبت‌احوال تا زمانی که مسیر قانونی هویتی و اعلام تابعیت از این کارت‌ها برای دریافت یک سری از خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.