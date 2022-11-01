یک میلیون و ۲۶۰ هزار مسافر در ایلام جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار سفر و مسافر بوسیله ناوگان حمل و نقل عمومی از مبدا استان به سایر نقاط کشور در بازه زمانی یاد شده (هفت ماهه سالجاری) یادآور شد: از اول فروردین ماه تا کنون یک میلیون و۲۶۰ هزار و ۴۰۷ مسافر با ۱۰۹ هزار و ۹۷۵ سفر جاجا شده‌اند.

وی تاکید کرد: این میزان جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد و تعداد سفر نیز ۲۷ درصد افزایش داشته است. وی به تردد وسایل نقلیه هم اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی یاد شده، تردد جاده‌ای در محورهای مواصلاتی بین استانی ایلام ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است. چشمه خاور بیان کرد: طی این مدت (ابتدای فروردین تا پایان مهرماه) ۲۸ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۷۵۶ وسیله نقلیه در جاده‌های استان تردد کرده‌اند. وی افزود: همچنین در این مدت سه میلیون و۷۰۰ هزار و ۶۹۲ وسیله نقلیه سنگین در محورهای ارتباطی استان ایلام تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: بیشترین میزان تردد در این مدت در محورهای ایلام - چوار با یک میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۳۵ تردد و محور ایوان - اسلام آباد با یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۴۱ بوده است