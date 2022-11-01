به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا قدیمی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران، با اشاره به ضرورت حیاتی سرمایه‌گذاری در زمینه پدافند غیرعامل، افزود: پرداختن به پدافند غیرعامل، یک ماموریت و رویکرد همیشگی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه بازدارندگی مهمترین ثمره آمادگی در زمینه پدافند غیرعامل است و سرمایه‌گذاری در این راستا به نوعی آسایش و آرامش را نیز برای مردم و مسئولان یک کشور به ارمغان خواهد آورد، تصریح کرد: پدافند غیرعامل تنها با تهاجم دیگر کشورها و دفاع از تمامیت مرزی یک سرزمین ارتباط ندارد، بلکه در صورت وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و بلایای طبیعی و بیماری‌های واگیر از جمله ویروس کرونا آمادگی در زمینه پدافند غیرعامل خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

قدیمی بر ضرورت برنامه‌ریزی در راستای آموزش اصول پدافند غیرعامل تا آخرین رده، اجرای سناریوهای مختلف جهت کسب آمادگی هر چه بیشتر، توجه جدی به زیر ساخت‌های پدافند غیرعامل و استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها تاکید کرد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: دشمن در جنگ نرم روی باورها و اعتقادات مردم هدف‌گذاری می‌کند و عوارض آن حتی پس از فروکش کردن جنگ نرم در افکار عمومی باقی مانده و ممکن است در آینده زمینه‌ساز فتنه و یا جنگ نرم دیگری شود.

قدیمی پیشگیری را از مهمترین اولویت‌های پدافند غیرعامل برشمرد و تصریح کرد: در اجرای این اصل نیروی انتظامی به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب، ایجاد نظم و آرامش عمومی و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی در شرایط بحرانی جامعه، اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.