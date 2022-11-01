وزارت امور خارجه پیگیر امور قربانیان حادثه سئول است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه غمبار جان باختن پنج تن از هم‌وطنان ایرانی در حادثه سئول که در آن جمع زیادی از اتباع کره و خارجیان مقیم آن کشور از جمله ۵ شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند، با ابراز تأسف عمیق و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار این عزیزان و بازماندگان آنان اظهار داشت: وزارت امور خارجه از طریق سفارت کشورمان در سئول و سفارت کره جنوبی در تهران از ابتدای وقوع حادثه، پیگیری جدی و مؤثر موضوع را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و در مذاکره با مقامات محلی، تمامی ابعاد حقوقی و قضائی از جمله انتقال هرچه سریع‌تر اجساد را پیگیری کرده و اقدامات لازم را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

عامری با اشاره به هماهنگی انجام شده با مقامات وزارت خارجه کره جنوبی، به خانواده‌های این عزیزان اطمینان داد که وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدام و تلاشی برای کاهش آلام آنان و بازگرداندن هرچه سریع‌تر پیکر قربانیان حادثه دریغ نخواهند کرد.