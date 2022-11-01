مراسم بزرگداشت شهدای مدافع امنیت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی روز سه شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی گرامیداشت شهدای مدافع امنیت اظهار کرد: اغتشاش گران در جامعه موجب ایجاد زحمت می‌‎شوند اما قطعاً این افراد نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.

وی ادامه داد: این مراسم بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در محل امامزاده حضرت سید ابراهیم علیه السلام زنجان با سخنرانی سردار طهماسبی جانشین فرماندهی سپاه استان زنجان برگزار خواهد و از ۱۰ نفر خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل می شود.

کرمی گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای امنیت و یادبود شهدای حرم مطهر شاهچراغ در واقع ادای دین به شهداست.

وی افزود: امیدواریم با یاری خداوند این مرحله حساس از نظام جمهوری اسلامی نیز با کمترین آسیب به زندگی مردم گذر کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای امنیت در واقع ادای دین به شهداست، از فعالان و جامعه ارزشمند زنان نیز دعوت کرد که بصورت فعال و پرشور در این مراسم شرکت کنند.

کرمی گفت: در این مراسم از سخنرانی سخنرانان ارجمند در روشنگری ابعاد حوادث جاری کشور بهره مند خواهیم شد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان نیز در این جلسه گفت: مراسم شهدای امنیت باید با وحدت و یکپارچگی برگزار شود.

آیت الله علی خاتمی اظهار کرد: برای بهبود وضع موجود نیاز به کارهای ریشه ای و اصلاح برخی رویکردهای ناکارآمد و غیر اصولی داریم. در مجموع باید فضای آرامش و امنیت را حاکم کنیم و جامعه را دوقطبی نکنیم و نباید بگذاریم بین ما و نسل نوین فاصله بیفتد.

برگزاری این مراسمات راهکار مناسبی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای مظلوم امنیت است.

وی افزود: امروز بحث اصلی جامعه، محجبه و غیر محجبه و موارد اینچنینی نیست بلکه بحث اجرای قانون کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد افراد ساختار شکن اندک است، گفت: باید ید واحد بودن را با این مراسمات احیا کنیم و تحت تاثیر تبلیغات گول زننده دشمن در فضاسازی اغتشاشات اخیر نباشیم.

خاتمی با تاکید بر هماهنگی بیشتر در برگزاری این مراسم ها افزود: مظلومیت شهدا اثر وضعی دارد. شهدای حرم مطهر شاهچراغ برای امور روزانه خود آمده بودند که این اتفاق برای آنها افتاد، اضافه کرد: به همین خاطر است که خون اینها موجی از روشنگری ایجاد کرد که همه شاهد آن هستیم.