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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۹

استاندار تهران:

سرانه فرهنگی و ورزشی در گلستان نیازمند توسعه بیشتر است

سرانه فرهنگی و ورزشی در گلستان نیازمند توسعه بیشتر است

بهارستان- استاندار تهران بر ضرورت توسعه بیشتر سرانه های فرهنگی و ورزشی در گلستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان بهارستان و شهر گلستان از مناطق کم برخوردار استان و از نظر سرانه‌های فرهنگی و ورزشی عقب مانده است و این حق مردم شریف این منطقه است که به سطحی استاندارد در این زمینه برسند.

منصوری در ادامه گفت: مجموعه مدیریت شهری گلستان انصافاً در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته است که قابل تقدیر می‌باشد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه مجموعه استانداری جهت ارتقا سرانه‌های ورزشی و فرهنگی در سطح شهرستان بهارستان گام‌های خوبی برداشته است افزود: امروز خوشبختانه شاهد عملکرد مثبت مسئولین در حوزه‌های عمرانی هستیم و کار از شعار گذشته و اینکه مدیران شهری در میدان پیگیر مشکلات مردم و رفع کمبودها هستند، خوشحال کننده است.

وی عنوان داشت: با افتتاح چندین مجموعه فرهنگی و ورزشی در گلستان خدمت مناسبی به مردم شده است.

کد مطلب 5622330

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