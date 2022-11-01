سرانه فرهنگی و ورزشی در گلستان نیازمند توسعه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان بهارستان و شهر گلستان از مناطق کم برخوردار استان و از نظر سرانه‌های فرهنگی و ورزشی عقب مانده است و این حق مردم شریف این منطقه است که به سطحی استاندارد در این زمینه برسند.

منصوری در ادامه گفت: مجموعه مدیریت شهری گلستان انصافاً در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته است که قابل تقدیر می‌باشد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه مجموعه استانداری جهت ارتقا سرانه‌های ورزشی و فرهنگی در سطح شهرستان بهارستان گام‌های خوبی برداشته است افزود: امروز خوشبختانه شاهد عملکرد مثبت مسئولین در حوزه‌های عمرانی هستیم و کار از شعار گذشته و اینکه مدیران شهری در میدان پیگیر مشکلات مردم و رفع کمبودها هستند، خوشحال کننده است.

وی عنوان داشت: با افتتاح چندین مجموعه فرهنگی و ورزشی در گلستان خدمت مناسبی به مردم شده است.